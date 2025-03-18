سبورت: بعد إصابة كاسادو.. كريستنسن قد يكون صفقة فليك الجديدة فيما تبقى من الموسم

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن وجود نية لدى هانز فليك مدرب برشلونة في الاعتماد على أندرياس كريستنسن فيما تبقى من الموسم.

أندرياس كريستنسن النادي : برشلونة برشلونة

المدافع الدنماركي لم يشارك سوى في مباراة واحدة منذ بداية الموسم الحالي بسبب تعرضه للكثير من الإصابات المتتالية.

كريستنسن شارك في أول مباراة بالدوري ولم يستكملها بسبب الإصابة ومنذ ذلك الوقت لم يشارك من جديد.

وبعد إصابة مارك كاسادو التي ستبعده حتى نهاية الموسم يرى فليك أن كريستنسن سيكون مفيدا في حال الاعتماد عليه في مركز وسط الملعب لدعم عمق التشكيل خاصة إذا استمر الفريق في المنافسة على جميع البطولات.

وفقا للصحيفة فإن كريستنسن سيعود من الإصابة مع بداية شهر فبراير وسيكون متاحا للمشاركة مع الفريق من جديد ضد ريال بيتيس.