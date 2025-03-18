سبورت: بعد إصابة كاسادو.. كريستنسن قد يكون صفقة فليك الجديدة فيما تبقى من الموسم
الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 11:00
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن وجود نية لدى هانز فليك مدرب برشلونة في الاعتماد على أندرياس كريستنسن فيما تبقى من الموسم.
أندرياس كريستنسن
النادي : برشلونة
المدافع الدنماركي لم يشارك سوى في مباراة واحدة منذ بداية الموسم الحالي بسبب تعرضه للكثير من الإصابات المتتالية.
كريستنسن شارك في أول مباراة بالدوري ولم يستكملها بسبب الإصابة ومنذ ذلك الوقت لم يشارك من جديد.
وبعد إصابة مارك كاسادو التي ستبعده حتى نهاية الموسم يرى فليك أن كريستنسن سيكون مفيدا في حال الاعتماد عليه في مركز وسط الملعب لدعم عمق التشكيل خاصة إذا استمر الفريق في المنافسة على جميع البطولات.
وفقا للصحيفة فإن كريستنسن سيعود من الإصابة مع بداية شهر فبراير وسيكون متاحا للمشاركة مع الفريق من جديد ضد ريال بيتيس.
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