سبورت: بعد إصابة كاسادو.. كريستنسن قد يكون صفقة فليك الجديدة فيما تبقى من الموسم

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 11:00

كتب : FilGoal

أندرياس كريستنسن

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن وجود نية لدى هانز فليك مدرب برشلونة في الاعتماد على أندرياس كريستنسن فيما تبقى من الموسم.

المدافع الدنماركي لم يشارك سوى في مباراة واحدة منذ بداية الموسم الحالي بسبب تعرضه للكثير من الإصابات المتتالية.

كريستنسن شارك في أول مباراة بالدوري ولم يستكملها بسبب الإصابة ومنذ ذلك الوقت لم يشارك من جديد.

أخبار متعلقة:
فليك: كريستنسن تعرض لإصابة جديدة في التدريبات برشلونة يعلن إصابة كريستنسن ومدة غيابه قائمة برشلونة - عودة كريستنسن وتشيزني لمواجهة خيتافي كريستنسن يكشف عن قراره بشأن مستقبله مع برشلونة

وبعد إصابة مارك كاسادو التي ستبعده حتى نهاية الموسم يرى فليك أن كريستنسن سيكون مفيدا في حال الاعتماد عليه في مركز وسط الملعب لدعم عمق التشكيل خاصة إذا استمر الفريق في المنافسة على جميع البطولات.

وفقا للصحيفة فإن كريستنسن سيعود من الإصابة مع بداية شهر فبراير وسيكون متاحا للمشاركة مع الفريق من جديد ضد ريال بيتيس.

أندرياس كريستنسن برشلونة
نرشح لكم
ماركا: ريال مدريد بدون ظهير أيسر.. إصابة فران جارسيا سبورت: جوناثان دافيد عرض نفسه على برشلونة تشيزني: هذا هو الفرق بين برشلونة "الممتع" ويوفنتوس ريليفو تكشف موقف مودريتش من الاستمرار مع ريال مدريد ليفاندوفسكي: لا يوجد لاعب خليفتي سبورت: برشلونة يقترب من تمديد عقد كوندي حتى 2030 موندو: قد يلحق بنهائي الأبطال.. أخبار جيدة لبرشلونة بخصوص كاسادو مبابي: سأصافح الخليفي إن قابلته.. ولن أبصق في يدي
أخر الأخبار
صحيفة البلاد: أهلي جدة أتم اتفاقه مع علي لاجامي لاعب النصر دقيقة | سعودي في الجول
مدرب صربيا: فلاهوفيتش لا يعامل بطريقة جيدة في يوفنتوس 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
رغم النفي.. لا جازيتا: يوفنتوس سيقيل موتا في هذه الحالة 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: ريال مدريد بدون ظهير أيسر.. إصابة فران جارسيا 50 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت: جوناثان دافيد عرض نفسه على برشلونة ساعة | ميركاتو
تشيزني: هذا هو الفرق بين برشلونة "الممتع" ويوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
ريليفو تكشف موقف مودريتش من الاستمرار مع ريال مدريد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
سبورت: بعد إصابة كاسادو.. كريستنسن قد يكون صفقة فليك الجديدة فيما تبقى من الموسم 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة