مواعيد مباريات اليوم 18 مارس.. البنك الأهلي ضد المحلة وسموحة وبتروجت في كأس الرابطة

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 10:30

كتب : FilGoal

البنك الأهلي

تلعب مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الثلاثاء 18 مارس.

ولا توجد مباريات للمنتخبات الأوروبية، ولذلك أهم مباريات اليوم محليا.

طالع كافة مباريات اليوم من هنا

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كأس رابطة الأندية المصرية

البنك الأهلي × غزل المحلة.. تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء على قناة أون سبورت 1.

سموحة × بتروجت.. تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء على قناة أون سبورت 2.

وتضم المجموعة الأولى كل من سموحة والجونة والزمالك ومودرن سبورت وبتروجت.

بينما يوجد في المجموعة الثانية كل من البنك الأهلي وغزل المحلة والمصري وزد وسيراميكا كليوباترا.

ويتصدر البنك الأهلي المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع المحلة، بينما الـ3 فرق الأخرى لا يملكون أي رصيد من النقاط.

بينما على الجانب الآخر يتصدر الجونة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع بتروجت وباقي الفرق بدون رصيد.

البنك الأهلي غزل المحلة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة
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