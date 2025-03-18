مواعيد مباريات اليوم 18 مارس.. البنك الأهلي ضد المحلة وسموحة وبتروجت في كأس الرابطة

تلعب مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الثلاثاء 18 مارس.

ولا توجد مباريات للمنتخبات الأوروبية، ولذلك أهم مباريات اليوم محليا.

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كأس رابطة الأندية المصرية

البنك الأهلي × غزل المحلة.. تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء على قناة أون سبورت 1.

سموحة × بتروجت.. تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء على قناة أون سبورت 2.

وتضم المجموعة الأولى كل من سموحة والجونة والزمالك ومودرن سبورت وبتروجت.

بينما يوجد في المجموعة الثانية كل من البنك الأهلي وغزل المحلة والمصري وزد وسيراميكا كليوباترا.

ويتصدر البنك الأهلي المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع المحلة، بينما الـ3 فرق الأخرى لا يملكون أي رصيد من النقاط.

بينما على الجانب الآخر يتصدر الجونة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع بتروجت وباقي الفرق بدون رصيد.