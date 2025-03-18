تغريم لعبة وجابر وإنذار بالشطب.. اتحاد الطائرة يعلن عقوبات مباراة الأهلي والزمالك

أصدر الاتحاد المصري للكرة الطائرة عقوبات بشأن أحداث مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي الدوري.

وقرر الاتحاد تغريم الناديين، وتغريم محمد مصطفى لعبة لاعب الزمالك ومصطفى جابر لاعب الأهلي مع إنذارهما بالشطب.

وجاءت قرارات اتحاد الطائرة كالتالي:

1- إقامة مباريات الدوري الممتاز رجال المقرر لها يوم الثلاثاء 18 مارس والأربعاء 19 مارس بدون حضور جماهيري.

2- معاقبة لاعب نادي الزمالك محمد مصطفى "لعبة" بغرامة مالية قدرها 250 ألف جنيه وإنذاره بالشطب في حالة التكرار.

3- معاقبة لاعب نادي الأهلي مصطفى جابر بغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه وإنذاره بالشطب في حالة التكرار.

4- توقيع غرامة مالية على جماهير النادي الأهلي قدرها 100 ألف جنيه.

5- توقيع غرامة مالية على جماهير نادي الزمالك قدرها 100 ألف جنيه.

6- مخاطبة نادي الزمالك بسداد كافة التلفيات الخاصة بمدرجات جماهيره والمقدرة بـ 223 ألف و500 جنيه.

7- مخاطبة النادي الأهلي بسداد كافة التلفيات الخاصة بمدرجات جماهيره والمقدرة بـ 145 ألف جنيه.

8- إحالة شكوى النادي الأهلي وشكوى نادي الزمالك إلى اللجنة العليا للمسابقات وشؤون اللاعبين بالاتحاد.

ويتواجه الأهلي والزمالك، وبتروجت والاتحاد السكندري في نصف نهائي الدوري.

وحسم الأهلي نتيجة المباراة الأولى من مباريات نصف نهائي الدوري المصري للكرة الطائرة بالفوز بنتيجة 3-1 على الزمالك.

اللقاء أقيم في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

وسيطر الزمالك على مجريات الشوط الأول وحسمه لصالحه بنتيجة 25-19.

وفي الشوط الثاني تقدم الأهلي 5-1 ثم توقفت المباراة بعد إلقاء الجماهير للمقذوفات صوب أرض الملعب.

استمر تقدم الأهلي وعاد الزمالك بتعادل 24-24 وحسم الأهلي الشوط بصعوبة بنتيجة 28-26.

في الشوط الثالث سيطر الأهلي وحسمه لصالحه بنتيجة 25-20.

وتقدم الأهلي في الشوط الرابع وتعادل معه الزمالك ثم تقدم لكن الأهلي استطاع إنهاء اللقاء بالفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25-21.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الثلاثاء المقبل على نفس الصالة لحسم هوية المتأهل.

في حال انتصر الأهلي سيتأهل للنهائي، وفي حال انتصر الزمالك سيلتقيا مجددا يوم الأربعاء المقبل في مباراة فاصلة لحسم المتأهل.

وانتصر بتروجت على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0 في أول مباريات المربع الذهبي.