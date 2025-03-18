القمة بلا حضور.. اتحاد الطائرة يعلن استكمال نصف نهائي الدوري بدون جماهير

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن إقامة مباريات نصف نهائي الدوري بدون جماهير.

وكتب اتحاد الطائرة على صفحته الرسمية عبر فيسبوك:

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة بجلسته الطارئة رقم (7) بتاريخ 17 مارس 2025 إقامة مباريات الدور قبل النهائي للدوري الممتاز رجال المقرر لها يومي الثلاثاء 18 مارس 2025 والأربعاء 19 مارس 2025 على مجمع صالات حسن مصطفى بدون حضور جماهيري.

ويتواجه الأهلي والزمالك، وبتروجت والاتحاد السكندري في نصف نهائي الدوري.

وحسم الأهلي نتيجة المباراة الأولى من مباريات نصف نهائي الدوري المصري للكرة الطائرة بالفوز بنتيجة 3-1 على الزمالك.

اللقاء أقيم في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

وسيطر الزمالك على مجريات الشوط الأول وحسمه لصالحه بنتيجة 25-19.

وفي الشوط الثاني تقدم الأهلي 5-1 ثم توقفت المباراة بعد إلقاء الجماهير للمقذوفات صوب أرض الملعب.

استمر تقدم الأهلي وعاد الزمالك بتعادل 24-24 وحسم الأهلي الشوط بصعوبة بنتيجة 28-26.

في الشوط الثالث سيطر الأهلي وحسمه لصالحه بنتيجة 25-20.

وتقدم الأهلي في الشوط الرابع وتعادل معه الزمالك ثم تقدم لكن الأهلي استطاع إنهاء اللقاء بالفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25-21.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الثلاثاء المقبل على نفس الصالة لحسم هوية المتأهل.

في حال انتصر الأهلي سيتأهل للنهائي، وفي حال انتصر الزمالك سيلتقيا مجددا يوم الأربعاء المقبل في مباراة فاصلة لحسم المتأهل.

وانتصر بتروجت على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0 في أول مباريات المربع الذهبي.