استعدادا لدورة قطر.. منتخب الشباب يخوض مرانه الأول في الدوحة

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 01:33

كتب : FilGoal

منتخب الشباب

أدى منتخب الشباب مرانه الأول مساء اليوم خلال معسكره فى الدوحة استعدادا لخوض بطولة قطر الودية الدولية للمنتخبات الأولمبية.

ويخوض المنتخب بطولة دولية مع منتخبات قطر والإمارات كرواتيا فى إطار استعداداته للمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية التى تنطلق فى كوت ديفوار يوم ٢٦ أبريل المقبل، وهي البطولة القارية المؤهلة لكأس العالم فى تشيلي.

ويلعب منتخب مصر يوم ١٩ مارس مع قطر، ويوم ٢٢ مارس مع الإمارات، ويوم ٢٦ مارس مع كرواتيا.

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ويستعد الفراعنة للمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية للشباب المقرر إقامتها فى كوت ديفوار من ٢٦ أبريل إلى ١٨ مايو القادمين.

وتدرب كل اللاعبين على عدد من الجمل الفنية والخططية لتنفيذها بشكل جيد خلال البطولة.

وجاءت قائمة منتخب الشباب كالتالي:

عبد المنعم تامر - أحمد وهب - أحمد منشاوي - يوسف عبد الحفيظ - محمد سمير - إبراهيم عادل - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - محمد جمال - عبد العزيز سعيد - بلال موسي - سيف عصام - معاذ عطية - محمود لبيب - مؤمن شريف - مهاب سامي - أحمد كاباكا - محمد السيد - أحمد وحيد - سوني - عمر عبد المجيد - تيبو غبريال - عمرو بيبو - محمد عبد الله - عمرو أسامة - أحمد أبو الفتح - يوسف شلبي - محمد أشرف - محمد عبد الناصر - عمر خضر - أدهم علاء - كريم سعيد - مهند محمد - راغب عبد الهادى - محمد أحمد

منتخب الشباب
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