دوري المحترفين - وادي دجلة يؤمن صدارته.. والمقاولون يواصل المطاردة

فاز أسوان على سبورتنج بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 25 لدوري المحترفين.

سجل طلبة محمد هدف المباراة الوحيدة.

الفوز رفع رصيد أسوان إلى 40 نقطة في المركز السادس.

بينما تجمد رصيد سبورتنج عند 20 نقطة في المركز العشرين والأخير.

تراجع سبورتنج لقاع الجدول جاء بفارق الأهداف عن ديروط، الذي هزم وي 3-2 وتقدم إلى المركز التاسع عشر برصيد 20 نقطة أيضا.

وتغلب أبو قير للأسمدة على بروكسي 2-0 بهدفي محمد مجدي.

الفوز رفع رصيد أبو قير لـ 46 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن وادي دجلة المتصدر، وتجمد رصيد بروكسي عند 34 نقطة في المركز العاشر.

بدوره فاز وادي دجلة على الترسانة بهدف دون رد سجله زياد أسامة، ليرفع رصيده في الصدارة إلى 51 نقطة.

ويحتل الترسانة المركز التاسع برصيد 35 نقطة.

أخيرا فاز المقاولون العرب على بلدية المحلة 1-0، وسجل محمد عنتر الهدف الوحيد.

المقاولون رفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد البلدية عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.