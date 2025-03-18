بعد وقوف دقيقة حداد على روحه.. لاعب بالدوري البلغاري ينفي وفاته

في واقعة غريبة شهدت مباراة بالدوري البلغاري وقوق دقيقة حداد قبل مباراة بين فريقي أردا كاردزالي وليفسكي صوفيا على روح لاعب بيتكو جانشيف لاعب أردا السابق.

الغريب في الأمر ليس وقوف دقيقة حداد بين الفريقين كونه إجراء متبع في كرة القدم عند وفاة شخص يتعلق بالنادي أو غيره ولكن الغريب هو أن اللاعب لم يتوفى من الأساس.

بيتكو نشر على حسابه على فيسبوك بين شوطي المباراة عند علمه بما حدث ينفي خبر وفاته وطلب من النادي تحري الدقة فيما ينشره.

واضطر النادي لنشر بيان يعتذر فيه للاعب عن الخبر غير الصحيح الذي تلقاه وأكد على أن ما حدث كان سوء فهم وتمنى حياة طويلة للاعب.

بيتكو يبلغ من العمر 28 عاما ويلعب بمركز قلب الدفاع وينشط حاليا في فريق دوب دوبريتش البلغاري.

ولعب بيتكو بصفوف أردا كاردزالي لمدة موسم واحد ورحل عن الفريق في 2021.