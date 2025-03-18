لجنة الحكام تحلل الحالات الجدلية في الدوري والكأس

أجرت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة أوسكار رويز تدريبًا عمليًا للحكام بمركز المنتخبات الوطنية.

وبعد التدريب العملي تناول الحكام وأعضاء اللجنة طعام الإفطار.

ثم أجرت اللجنة تحليلا لبعض الحالات الجدلية في الجولة الأولى بالمرحلة الثانية من الدوري الممتاز، وربع نهائي كأس مصر.

الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الحالي، حصل على الشارة الدولية من فيفا في 1995 وحتى اعتزاله في 2011 بعدما اتجه لمجال تطوير التحكيم.

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وتواجد رويز في منافسات كأس العالم بنسخ 2002 و2006 و2010.

وبعد اعتزاله تم تعيين رويز في منصب مدرب تحكيم وعضو برنامج مساعدة الحكام التابع لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وسبق وتولى رئاسة لجنة الحكام المصرية ثنائي أجنبي الأول هو الإنجليزي مارك كلاتنبرج، والثاني هو البرتغالي فيتور بيريرا.