لجنة الحكام تحلل الحالات الجدلية في الدوري والكأس

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 01:25

كتب : FilGoal

اجتماع أوسكار رويز مع طاقم تحكيم مباراة الزمالك والأهلي

أجرت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة أوسكار رويز تدريبًا عمليًا للحكام بمركز المنتخبات الوطنية.

وبعد التدريب العملي تناول الحكام وأعضاء اللجنة طعام الإفطار.

ثم أجرت اللجنة تحليلا لبعض الحالات الجدلية في الجولة الأولى بالمرحلة الثانية من الدوري الممتاز، وربع نهائي كأس مصر.

أخبار متعلقة:
اتحاد الكرة يكشف ما قاله أوسكار رويز لحكام القمة قبل ساعات من اللقاء أوسكار رويز يجتمع بطاقم حكام مباراة الزمالك والأهلي اجتماع بين أوسكار رويز والحكام لوضع خطة معالجة الأخطاء

الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الحالي، حصل على الشارة الدولية من فيفا في 1995 وحتى اعتزاله في 2011 بعدما اتجه لمجال تطوير التحكيم.

اقرأ:

أوسكار رويز.. "جزار" تم تبرئته من تهم التحرش المثلي

وتواجد رويز في منافسات كأس العالم بنسخ 2002 و2006 و2010.

وبعد اعتزاله تم تعيين رويز في منصب مدرب تحكيم وعضو برنامج مساعدة الحكام التابع لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وسبق وتولى رئاسة لجنة الحكام المصرية ثنائي أجنبي الأول هو الإنجليزي مارك كلاتنبرج، والثاني هو البرتغالي فيتور بيريرا.

أوسكار رويز لجنة الحكام
نرشح لكم
مصدر من الزمالك لـ في الجول: شكوى الأهلي أمام الأولمبية؟ لسنا طرفا ونتمسك بحقنا رئيس اللجنة الأولمبية: الأهلي قدم مستندات جديدة.. وهذا موعد صدور القرار بسبب تصريحات الكومي ضد بيراميدز.. الأعلى للإعلام يقرر وقف عرض البرنامج عمر جابر: مفاوضات تجديد عقدي مع الزمالك كانت سهلة.. وسنقاتل لإسعاد الجماهير مصدر من الرابطة لـ في الجول: لا مستحقات متأخرة للحكام والعملية تتم دون تدخل اتحاد الكرة انتظام لاعبي الأهلي في معسكر منتخب مصر خبر في الجول – قمصان يقود مران الأهلي في غياب كولر استعدادا لمواجهة إنبي لسفر بيسيرو.. أيمن عبد العزيز يقود مران الزمالك
أخر الأخبار
القمة بلا حضور.. اتحاد الطائرة يعلن استكمال نصف نهائي الدوري بدون جماهير ساعة | كرة طائرة
مايكل أنطونيو: حصلت على فرصة أخرى للحياة.. وسأعود لكرة القدم بنسبة 1005 ساعة | الدوري الإنجليزي
استعدادا لدورة قطر.. منتخب الشباب يخوض مرانه الأول في الدوحة ساعة | منتخب مصر
دوري المحترفين - وادي دجلة يؤمن صدارته.. والمقاولون يواصل المطاردة ساعة | الكرة المصرية
بعد وقوف دقيقة حداد على روحه.. لاعب بالدوري البلغاري ينفي وفاته ساعة | الكرة الأوروبية
لجنة الحكام تحلل الحالات الجدلية في الدوري والكأس ساعة | الدوري المصري
رسالة ميسي لمنتخب الأرجنتين بعد إصابته ساعة | أمريكا
إنتر ميامي يكشف تطورات إصابة ميسي ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة