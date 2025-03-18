رسالة ميسي لمنتخب الأرجنتين بعد إصابته

نشر ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين رسالة دعم للفريق قبل مواجهة أوروجواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم، بعد تأكد غيابه بسبب الإصابة.

وكتب ميسي عبر إنستجرام: "من المؤسف أن أغيب عن مباراتين مميزتين للغاية أمام أوروجواي والبرازيل. أردت أن أكون هنا كالعادة ولكن في الدقيقة الأخيرة أجبرتني إصابة طفيفة على الراحة. سأدعمكم كمشجع عادي. هيا يا أرجنتين".

ويغيب ميسي عن منتخب الأرجنتين بسبب الإصابة التي تعرض لها مع فريقه في العضلة الضامة.

وجاءت قائمة الأرجنتين كالآتي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز – جيرونيمو رولي - والتر بينيتيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا – خوان فويث – كريستيان روميرو - جيرمان بيزيلا – ليوناردو باليردي – نيكولاس أوتاميندي - فاكوندو ميدينا – نيكولاس تاليافيجو

خط الوسط: لياندرو باريديس – إنزو فيرنانديز – رودريجو دي بول – أليكسيس ماك أليستر – إيزيكيل بالاسيوس – ماكسيمو بيروني – جوليانو سيميوني – بينجامين دومينيجيز – تياجو ألمادا – نيكولاس جونزاليس

خط الهجوم: أنخيل كوريا – نيكولاس باز – خوليان ألفاريز – لاوتارو مارتينيز – سانتياجو كاسترو

ويلعب منتخب الأرجنتين ضد أوروجواي يوم 22 مارس في ملعب سينتيناريو في مونتيفيديو بينما يواجه البرازيلي يوم 26 من الشهر ذاته في ملعب المونيمونتال.

ويتصدر منتخب الأرجنتين تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 25 نقطة بعد مرور 12 جولة.

ويقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.