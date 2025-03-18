إنتر ميامي يكشف تطورات إصابة ميسي

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 01:01

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

كشف نادي إنتر ميامي الأمريكي عن مستجدات إصابة ليونيل ميسي نجم الفريق.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

ونشر ميامي عبر موقعه الرسمي:

ميسي خضع لأشعة الرنين المغناطيسي لتقييم مدى إصابته في العضلة الضامة التي تعرض لها في مباراة الأمس أمام نادي أتلانتا.

أخبار متعلقة:
الانفراد بالصدارة.. ميسي يسجل في قلب إنتر ميامي تأخره لفوز بالدوري الأمريكي قائمة الأرجنتين – غياب ميسي عن مباراتي أوروجواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم ميسي يسجل في فوز إنتر ميامي على كافاليير في كأس أبطال كونكاكاف

الفحوصات أكدت وجود إصابة طفيفة في العضلة الضامة. مدى استجابته للعلاج ستحدد موعد عودته للمباريات.

ويغيب ميسي قائد الأرجنتين عن المنتخب الأرجنتين بسبب الإصابة التي تعرض لها مع فريقه.

وانفرد إنتر ميامي بصدارة ترتيب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي عقب مرور 4 جولات.

وقلب إنتر ميامي تأخره بهدف إلى فوز على أتلانتا يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وافتتح أتلانتا التسجيل في الدقيقة 11 عن طريقي لاتي لاث قبل أن يعادل ليونيل ميسي النتيجة في الدقيقة 20.

ونجح البديل فافا بيكولت في خطف الفوز بهدف من صناعة خوردي ألبا، وعقب نزوهل بأقل من 6 دقائق.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 10 نقاط لينفرد بصدارة الترتيب.

وكان إنتر ميامي قد تعثر في الجولة الافتتاحية بالتعادل أمام نيويورك سيتي بهدفين لكل منهما، قبل أن يحقق ثلاثة انتصارات متتالية.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام فيلاديلفيا يونيون فجر 30 مارس.

وبذلك سجل ليونيل ميسي في آخر 3 مباريات خاضهم مع إنتر ميامي على التوالي.

وبشكل عام منذ انطلاق الموسم في فبراير خاض ميسي 5 مباريات بقميص إنتر ميامي.

ونجح قائد منتخب الأرجنتين في تسجيل 4 أهداف وصناعة 2 آخرين.

ليونيل ميسي إنتر ميامي
نرشح لكم
السعودية في التصنيف الرابع.. اتحاد كونكاكاف يعلن موعد قرعة الكأس الذهبية البطاقة 30.. راموس يطرد لأول مرة مع مونتيري رسالة ميسي لمنتخب الأرجنتين بعد إصابته قائمة الأرجنتين – غياب ميسي عن مباراتي أوروجواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم الانفراد بالصدارة.. ميسي يسجل في قلب إنتر ميامي تأخره لفوز بالدوري الأمريكي بحضور فينيسيوس.. فلامنجو يتوج بلقب بطولة كاريوكا العودة تتأجل.. إندريك يعوض نيمار في قائمة البرازيل لمواجهتي كولومبيا والأرجنتين ميسي يسجل في فوز إنتر ميامي على كافاليير في كأس أبطال كونكاكاف
أخر الأخبار
كرة طائرة - مواجهة فاصلة لحسم المتأهل.. الزمالك يهزم الأهلي في الجولة الثانية 3 ساعة | كرة طائرة
تقرير: تحديد موعد انطلاق ونهاية الموسم المقبل من الدوري السعودي 3 ساعة | سعودي في الجول
نهاية أزمة السولية مع عضو الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
مبابي: سأكون سعيدا بقدوم زيدان.. واتصالي مع ديشامب لم ينقطع أبدا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
بيلد: رباعي من الدوري الألماني مرشح لتدعيم صفوف ليفربول 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
منتخب الشباب تحت 20 عاما يختتم استعداداته لودية قطر 3 ساعة | الكرة المصرية
الغازي حكما لمباراة الزمالك والجونة.. وعودة محمد عادل في مواجهة المصري وزد 3 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - حسام البدري يتمم اتفاقه لتدريب أهلي طرابلس الليبي 4 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 2 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة 3 اللجنة الأولمبية تصدر بيانا بشأن شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية 4 مصدر من رابطة الأندية يكشف لـ في الجول حقيقة التفكير في إلغاء الدوري