إنتر ميامي يكشف تطورات إصابة ميسي

كشف نادي إنتر ميامي الأمريكي عن مستجدات إصابة ليونيل ميسي نجم الفريق.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

ونشر ميامي عبر موقعه الرسمي:

ميسي خضع لأشعة الرنين المغناطيسي لتقييم مدى إصابته في العضلة الضامة التي تعرض لها في مباراة الأمس أمام نادي أتلانتا.

الفحوصات أكدت وجود إصابة طفيفة في العضلة الضامة. مدى استجابته للعلاج ستحدد موعد عودته للمباريات.

ويغيب ميسي قائد الأرجنتين عن المنتخب الأرجنتين بسبب الإصابة التي تعرض لها مع فريقه.

وانفرد إنتر ميامي بصدارة ترتيب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي عقب مرور 4 جولات.

وقلب إنتر ميامي تأخره بهدف إلى فوز على أتلانتا يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وافتتح أتلانتا التسجيل في الدقيقة 11 عن طريقي لاتي لاث قبل أن يعادل ليونيل ميسي النتيجة في الدقيقة 20.

Pero que golazo del 🔟😮‍💨pic.twitter.com/LPyGb6dPZH — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 16, 2025

ونجح البديل فافا بيكولت في خطف الفوز بهدف من صناعة خوردي ألبا، وعقب نزوهل بأقل من 6 دقائق.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 10 نقاط لينفرد بصدارة الترتيب.

وكان إنتر ميامي قد تعثر في الجولة الافتتاحية بالتعادل أمام نيويورك سيتي بهدفين لكل منهما، قبل أن يحقق ثلاثة انتصارات متتالية.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام فيلاديلفيا يونيون فجر 30 مارس.

وبذلك سجل ليونيل ميسي في آخر 3 مباريات خاضهم مع إنتر ميامي على التوالي.

وبشكل عام منذ انطلاق الموسم في فبراير خاض ميسي 5 مباريات بقميص إنتر ميامي.

ونجح قائد منتخب الأرجنتين في تسجيل 4 أهداف وصناعة 2 آخرين.