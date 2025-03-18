انتظام محمد عبد المنعم وسداسي الأهلي في مران منتخب مصر

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 00:54

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

استأنف منتخب مصر مرانه اليومي مساء أمس الإثنين على الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة.

وشهد المران انتظام سداسي الأهلي محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد نبيل "كوكا".

كما انضم محمد عبد المنعم لاعب نيس وشارك في المران.

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ويخوض منتخب مصر مرانه عصر اليوم الثلاثاء قبل السفر بمساء نفس اليوم إلى المغرب لخوض مباراة إثيوبيا.

وحضر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري للمران من أجل مؤازرة المنتخب قبل السفر إلى المغرب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 مارس الجاري في تصفيات كأس العالم 2026.

وانطلق أمس الأحد معسكر منتخب مصر المشارك في فترة التوقف الدولية.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو صاحب المركز الثاني.

ويتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفي شوبير - عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد عيد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - مروان عطية - محمد شحاتة - حمدي فتحي – نبيل عماد – أحمد سيد "زيزو" – محمود صابر

الهجوم: تريزيجيه – إبراهيم عادل – عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى فتحي – مصطفى محمد – أسامة فيصل

منتخب مصر
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