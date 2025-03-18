كرة يد - تعرف على الفرق المشاركة في السوبر الإفريقي رجال وسيدات

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 00:50

كتب : حسام نور الدين

الأهلي كرة يد - الزمالك كرة يد

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد رجال وسيدات وبطولة الأندية الإفريقية لأبطال الكؤوس الفرق المشاركة في البطولة.

ويستضيف النادي الأهلي البطولة خلال الفترة من 11 إلى 25 مايو المقبل.

وسيشارك في بطولة السوبر الإفريقي رجال كل من:

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الأهلي والزمالك والترجي التونسي ومنتدى درب السلطان المغربي.

وستقام البطولة من 11 إلى 13 مايو القادم.

بينما سيشارك في بطولة السوبر للسيدات فرق الأهلي وأول أغسطس وبترو أتليتكو الأنجوليين والجمعية النسائية الرياضية بالساحل التونسي.

بطولة الأندية الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس رجال وسيدات ستقام منافساتها خلال الفترة من 13 إلى 24 مايو القادم، بمشاركة ما يقرب من 26 فريقا.

الزمالك الأهلي كرة يد
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