مصدر من الزمالك لـ في الجول: شكوى الأهلي أمام الأولمبية؟ لسنا طرفا ونتمسك بحقنا

كشف مصدر من نادي الزمالك عن موقف الأبيض من تصريحات ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن شكوى الأهلي بخصوص أزمة مباراة القمة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لسنا طرفا في المشكلة وإنما نطالب بالمساواة والعدل وتطبيق اللوائح والقوانين".

وأضاف "النادي سيتجه إلى الجهات الدولية لأخذ أي حق يسلب منه بمخالفة قرارات الرابطة بخصوص مباراة القمة".

ماذا حدث؟

كشف ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن تقدم الأهلي بمستندات جديدة في شكواه ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، وموعد صدور القرار النهائي.

وقال إدريس في تصريحاته لقناة ETC: "الأهلي واتحاد الكرة يعرفان أن اللجنة الأولمبية لها دور، ومن حقها مناقشة أي شكوى يتم تقديمها من الأندية".

وأضاف "لا نتدخل في القرارات الفنية للاتحاد، وندرس الأمر من منظور اللوائح".

وأوضح "الأهلي تقدم بشكواه على مرتين، حيث قدم الشكوى نفسها أول أمس، ثم قدم أمس متابعة للشكوى بمستندات جديدة، وطلبنا رد من اتحاد الكرة".

وواصل "سنتبع إجراءاتنا ومن حق أي طرف الطعن على القرارات في المحكمة الرياضية الدولية".

وتابع "الأهلي يعرف التسلسل القانوني، ويعرف أنه من حقه تقديم شكوى للجنة الأولمبية، ثم اللجوء للمحكمة الرياضية، ومن حق اتحاد الكرة أن يقول إن الأمر شأن داخلي، ولكن إجراءاتنا سليمة والقرار سيصدر سريعا قبل استئناف الدوري".

واختتم "أمهلنا اتحاد الكرة ورابطة الأندية أسبوعا للرد على شكوى الأهليوالحديث عن أن اللجنة الأولمبية غير مختصة بالفصل في المسألة غير صحيح".

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلى التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة.

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان: "اللجنة الأولمبية المصرية تنظر شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية. أحالت اللجنة الأولمبية المصرية الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة إلى اللجنة المختصة لدراستها. وتتعلق الشكوى بوقائع مرتبطة بمباراة القمة في الدوري المصري"

"اللجنة الأولمبية المصرية ستسعى للبت في الشكوى والرد عليها قبل انطلاق الجولة القادمة من المسابقة".

ونشبت أزمة في الكرة المصرية بسبب انسحاب الأهلي وعدم حضوره مباراة القمة ضد الزمالك في أولى جولات المرحلة النهائية من الدوري المصري

وقال الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي: "قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية تجاه كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة القرار رابطة الأندية المحترفة، المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف".

وأطلق محمود بسيوني حكم المواجهة صافرة نهاية المباراة في الدقيقة 20 بسبب عدم وجود فريق الأهلي وانسحابه من المواجهة.

وبذلك ارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة في المركز الثالث بينما تراجع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة بعد خصم الـ 3 نقاط في المركز الثاني.

واتسع الفارق لصالح بيراميدز إلى 7 نقاط قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في 12 أبريل المقبل.

ويتواجد بيراميدز في الصدارة بـ 43 نقطة بعد التعادل السلبي أمام المصري.

وهدد النادي الأهلي بعدم استكمال الدوري المصري الممتاز في حالة إقامة مباراته ضد الزمالك بتحكيم مصري.