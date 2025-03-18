ليفاندوفسكي: لا يوجد لاعب خليفتي

لا يرى روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة أن هناك أي لاعب يشبهه أو يعتبر خليفة له.

وقال ليفاندوفسكي خلال مؤتمر صحفي رفقة منتخب بولندا: "لست متأكدا إذ يوجد أي لاعب يرغب في أن يطلق عليه خليفة ليفاندوفسكي أو مستعد لهذا النوع من الضغط".

وأتم "إذا رأيت لاعبا لديه الإمكانيات ليكون خليفتي لن أتحدث عن ذلك في العلن حتى لا أضع عليه الضغوط".

ويتصدر المهاجم البالغ من العمر 36 عاما قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 22 هدفا.

ويأتي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد في الوصافة بـ20 هدفا.

وإجمالا، شارك ليفاندوفسكي مع برشلونة في 40 مباراة خلال الموسم الجاري وسجل 35 هدفا وصنع 3 آخرين.

وشارك ليفاندوفسكي بواقع دقائق 3140 دقيقة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد الوصيف.

ولعب برشلونة مباراة أقل من ريال مدريد بعد تأجيل لقاء أوساسونا عقب وفاة أحد أعضاء الطاقم الطبي.

وتم تحديد يوم 27 مارس المقبل موعدا لإقامة مباراة برشلونة ضد أوساسونا.