طائرة - الأعلى للإعلام يستدعي مسؤول قناة الاتحاد بسبب تعليق مباراة الأهلي والزمالك

قرر المجلس الأعلى للإعلام استدعاء المسؤول عن قناة الاتحاد المصري للكرة الطائرة عبر يوتيوب، لمناقشة ما تضمنه التعليق على مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة.

وقال المجلس الأعلى للإعلام في بيانه:

قررت لجنة الشكاوى استدعاء المدير المسئول عن "قناة الاتحاد المصري للكرة الطائرة" على الموقع الإلكترونى "يوتيوب" لمناقشته فيما تضمنه التعليق على مباراة الأهلي والزمالك للكرة الطائرة بتاريخ 16 مارس 2025.

حسم الأهلي نتيجة المباراة الأولى من مباريات نصف نهائي الدوري المصري للكرة الطائرة بالفوز بنتيجة 3-1 على الزمالك.

اللقاء أقيم في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

وسيطر الزمالك على مجريات الشوط الأول وحسمه لصالحه بنتيجة 25-19.

وفي الشوط الثاني تقدم الأهلي 5-1 ثم توقفت المباراة بعد إلقاء الجماهير للمقذوفات صوب أرض الملعب.

استمر تقدم الأهلي وعاد الزمالك بتعادل 24-24 وحسم الأهلي الشوط بصعوبة بنتيجة 28-26.

في الشوط الثالث سيطر الأهلي وحسمه لصالحه بنتيجة 25-20.

وتقدم الأهلي في الشوط الرابع وتعادل معه الزمالك ثم تقدم لكن الأهلي استطاع إنهاء اللقاء بالفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25-21.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الثلاثاء المقبل على نفس الصالة لحسم هوية المتأهل.

في حال انتصر الأهلي سيتأهل للنهائي، وفي حال انتصر الزمالك سيلتقيا مجددا يوم الأربعاء المقبل في مباراة فاصلة لحسم المتأهل.

وانتصر بتروجت على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0 في أول مباريات المربع الذهبي.