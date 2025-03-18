سبورت: برشلونة يقترب من تمديد عقد كوندي حتى 2030

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن وجود مفاوضات متقدمة بين برشلونة وجول كوندي لتجديد تعاقده.

جول كوندي النادي : برشلونة برشلونة

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قد اقترب من التوصل لاتفاق مع كوندي على تمديد تعاقده حتى عام 2030.

وينتهي تعاقد كوندي الحالي مع برشلونة في عام 2027.

ويشعر المسؤولين في برشلونة بالسعادة من الأداء الذي يقدمه كوندي مع الفريق حتى الآن.

وسيرفع برشلونة الراتب الحالي لكوندي بنسبة قليلة خلال العقد الجديد ولكن ذلك سيؤجل الإعلان عن الصفقة حتى الصيف بسبب عدم وجود مساحة لزيادة الراتب حاليا.

وانضم كوندي لبرشلونة في 2022 قادما من إشبيلية.

ولعب صاحب الـ 26 عاما 131 مباراة منذ الانضمام لبرشلونة وتمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف وصناعة 18 هدفا.

وتوج كوندي حتى الآن برفقة برشلونة بلقب الدوري الإسباني مرة وكأس السوبر الإسباني مرتين.