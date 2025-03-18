سبورت: برشلونة يقترب من تمديد عقد كوندي حتى 2030

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 00:11

كتب : FilGoal

جول كوندي - برشلونة

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن وجود مفاوضات متقدمة بين برشلونة وجول كوندي لتجديد تعاقده.

جول كوندي

النادي : برشلونة

برشلونة

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قد اقترب من التوصل لاتفاق مع كوندي على تمديد تعاقده حتى عام 2030.

وينتهي تعاقد كوندي الحالي مع برشلونة في عام 2027.

أخبار متعلقة:
قبل النهاية بأكثر من عامين.. برشلونة يستعد لتجديد عقد كوندي كوندي: أشعر بالإحباط بعد التعادل مع خيتافي.. وهذا ما كان ينقصنا كوندي: بدون خطئي كنا سنفوز على سيلتا فيجو.. وأشعر بالإحباط "كلام لا معنى له".. كوندي يهاجم صحيفة إسبانية

ويشعر المسؤولين في برشلونة بالسعادة من الأداء الذي يقدمه كوندي مع الفريق حتى الآن.

وسيرفع برشلونة الراتب الحالي لكوندي بنسبة قليلة خلال العقد الجديد ولكن ذلك سيؤجل الإعلان عن الصفقة حتى الصيف بسبب عدم وجود مساحة لزيادة الراتب حاليا.

وانضم كوندي لبرشلونة في 2022 قادما من إشبيلية.

ولعب صاحب الـ 26 عاما 131 مباراة منذ الانضمام لبرشلونة وتمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف وصناعة 18 هدفا.

وتوج كوندي حتى الآن برفقة برشلونة بلقب الدوري الإسباني مرة وكأس السوبر الإسباني مرتين.

جول كوندي برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
ليفاندوفسكي: لا يوجد لاعب خليفتي موندو: قد يلحق بنهائي الأبطال.. أخبار جيدة لبرشلونة بخصوص كاسادو مبابي: سأصافح الخليفي إن قابلته.. ولن أبصق في يدي رئيس أتلتيكو مدريد: على كورتوا أن يصمت ويكون نبيلا استبعاد بريان زاراجوزا من قائمة إسبانيا بسبب الإصابة غياب متوقع لثنائي أمريكا الجنوبية.. تحديد موعد مؤجلة برشلونة أمام أوساسونا سبورت: كاسادو يغيب عن برشلونة لمدة شهرين على الأقل لامين يامال: كنت أعلم أنني سأعود للتسجيل في مباراة مهمة
أخر الأخبار
تغريم لعبة وجابر وإنذار بالشطب.. اتحاد الطائرة يعلن عقوبات مباراة الأهلي والزمالك 3 دقيقة | كرة طائرة
القمة بلا حضور.. اتحاد الطائرة يعلن استكمال نصف نهائي الدوري بدون جماهير ساعة | كرة طائرة
مايكل أنطونيو: حصلت على فرصة أخرى للحياة.. وسأعود لكرة القدم بنسبة 1005 ساعة | الدوري الإنجليزي
استعدادا لدورة قطر.. منتخب الشباب يخوض مرانه الأول في الدوحة ساعة | منتخب مصر
دوري المحترفين - وادي دجلة يؤمن صدارته.. والمقاولون يواصل المطاردة ساعة | الكرة المصرية
بعد وقوف دقيقة حداد على روحه.. لاعب بالدوري البلغاري ينفي وفاته ساعة | الكرة الأوروبية
لجنة الحكام تحلل الحالات الجدلية في الدوري والكأس ساعة | الدوري المصري
رسالة ميسي لمنتخب الأرجنتين بعد إصابته ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة