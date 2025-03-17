موندو: قد يلحق بنهائي الأبطال.. أخبار جيدة لبرشلونة بخصوص كاسادو

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن أخبار جيدة نسبيا لنادي برشلونة بخصوص إصابة لاعبه مارك كاسادو.

وبحسب الصحيفة فإن إصابة كاسادو ليست تمزقا كليا في أربطة الركبة كما كان يخشى برشلونة.

وبناء عليه لن يخضع لاعب الوسط لعملية جراحية.

ومن المتوقع أن يغيب كاسادو لمدة شهرين، مما يعني إمكانية جاهزيته لنهائي دوري أبطال أوروبا إن تأهل له الفريق الكتالوني، أو حتى الجولة الأخيرة في الدوري الإسباني ضد أتلتيك بلباو.

ويعاني مارك كاسادو لاعب برشلونة من إصابة على مستوى الركبة تعرض لها خلال مواجهة أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة عودة رائعة أمام أتليتكو مدريد بعد تأخره بهدفين إلى فوز بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدوري ليحافظ على صدارة الترتيب.

وتعرض كاسادو لضربة قوية على مستوى الركبة في كرة مشتركة مع أنطوان جريزمان في الشوط الأول من المباراة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة، بالتساوي مع ريال مدريد، لكن الفريق الكتالوني يتفوق بفارق الأهداف.

ولبرشلونة مباراة مؤجلة أمام أوساسونا سيخوضها عقب فترة التوقف الدولي الجارية.