موندو: قد يلحق بنهائي الأبطال.. أخبار جيدة لبرشلونة بخصوص كاسادو

الإثنين، 17 مارس 2025 - 23:59

كتب : FilGoal

مارك كاسادو لاعب برشلونة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن أخبار جيدة نسبيا لنادي برشلونة بخصوص إصابة لاعبه مارك كاسادو.

وبحسب الصحيفة فإن إصابة كاسادو ليست تمزقا كليا في أربطة الركبة كما كان يخشى برشلونة.

وبناء عليه لن يخضع لاعب الوسط لعملية جراحية.

أخبار متعلقة:
دورتموند: إصابة سابيتزر وموقفه من مواجهتي برشلونة غياب متوقع لثنائي أمريكا الجنوبية.. تحديد موعد مؤجلة برشلونة أمام أوساسونا سبورت: كاسادو يغيب عن برشلونة لمدة شهرين على الأقل استبعاد مدافع برشلونة من قائمة إسبانيا.. وبديله من الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يغيب كاسادو لمدة شهرين، مما يعني إمكانية جاهزيته لنهائي دوري أبطال أوروبا إن تأهل له الفريق الكتالوني، أو حتى الجولة الأخيرة في الدوري الإسباني ضد أتلتيك بلباو.

ويعاني مارك كاسادو لاعب برشلونة من إصابة على مستوى الركبة تعرض لها خلال مواجهة أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة عودة رائعة أمام أتليتكو مدريد بعد تأخره بهدفين إلى فوز بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدوري ليحافظ على صدارة الترتيب.

وتعرض كاسادو لضربة قوية على مستوى الركبة في كرة مشتركة مع أنطوان جريزمان في الشوط الأول من المباراة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة، بالتساوي مع ريال مدريد، لكن الفريق الكتالوني يتفوق بفارق الأهداف.

ولبرشلونة مباراة مؤجلة أمام أوساسونا سيخوضها عقب فترة التوقف الدولي الجارية.

مارك كاسادو برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
ليفاندوفسكي: لا يوجد لاعب خليفتي سبورت: برشلونة يقترب من تمديد عقد كوندي حتى 2030 مبابي: سأصافح الخليفي إن قابلته.. ولن أبصق في يدي رئيس أتلتيكو مدريد: على كورتوا أن يصمت ويكون نبيلا استبعاد بريان زاراجوزا من قائمة إسبانيا بسبب الإصابة غياب متوقع لثنائي أمريكا الجنوبية.. تحديد موعد مؤجلة برشلونة أمام أوساسونا سبورت: كاسادو يغيب عن برشلونة لمدة شهرين على الأقل لامين يامال: كنت أعلم أنني سأعود للتسجيل في مباراة مهمة
أخر الأخبار
انتظام محمد عبد المنعم وسداسي الأهلي في مران منتخب مصر 6 دقيقة | منتخب مصر
كرة يد - تعرف على الفرق المشاركة في السوبر الإفريقي رجال وسيدات 10 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر من الزمالك لـ في الجول: شكوى الأهلي أمام الأولمبية؟ لسنا طرفا ونتمسك بحقنا 32 دقيقة | الدوري المصري
ليفاندوفسكي: لا يوجد لاعب خليفتي 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
طائرة - الأعلى للإعلام يستدعي مسؤول قناة الاتحاد بسبب تعليق مباراة الأهلي والزمالك 44 دقيقة | كرة طائرة
سبورت: برشلونة يقترب من تمديد عقد كوندي حتى 2030 48 دقيقة | الدوري الإسباني
موندو: قد يلحق بنهائي الأبطال.. أخبار جيدة لبرشلونة بخصوص كاسادو ساعة | الدوري الإسباني
دورتموند: إصابة سابيتزر وموقفه من مواجهتي برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة