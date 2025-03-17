دورتموند: إصابة سابيتزر وموقفه من مواجهتي برشلونة

الإثنين، 17 مارس 2025 - 23:50

كتب : FilGoal

مارسيل سابيتزر - بوروسيا دورتموند

أعلن نادي بوروسيا دورتموند تفاصيل إصابة لاعبه مارسيل سابيتزر.

وتعرض سابيتزر للإصابة خلال مباراة لايبزيج في الدقيقة 32.

وحسب بيان النادي الألماني، فإن اللاعب النمساوي سيغيب لمدة شهر بسبب إصابة في الركبة.

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وبذلك لن يتمكن سابيتزر من التواجد في الذهاب والإياب ضد برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتم استبدال اللاعب الباغ من العمر 31 عاما في الدقيقة 32 ودخل الجزائري رامي بنسبعيني بدلا منه.

ومن المقرر أن يلاقي دورتموند خصمه برشلونة يومي 9 و15 أبريل.

ولعب سابيتزر مع دورتموند في 36 مباراة دون تسجيل أو صناعة أي هدف.

وانتصر لايبزيج على دورتموند بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وبهذا الفوز وصل لايبزيج للنقطة 42 في المركز الخامس في ترتيب الدوري.

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