أشرف صبحي وأبو ريدة يحضران مران منتخب مصر

الإثنين، 17 مارس 2025 - 23:35

كتب : FilGoal

أشرف صبحي وهاني أبو ريدة من مران منتخب مصر

حضر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري لمران منتخب مصر اليومي.

وخاض منتخب مصر مرانه الثاني بالمعسكر مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة.

وشهد المران حضور أشرف صبحي وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لمؤازرة المنتخب.

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ويستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 مارس الجاري في تصفيات كأس العالم 2026.

وانطلق أمس الأحد معسكر منتخب مصر المشارك في فترة التوقف الدولية.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو صاحب المركز الثاني.

ويتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفي شوبير - عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد عيد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - مروان عطية - محمد شحاتة - حمدي فتحي – نبيل عماد – أحمد سيد "زيزو" – محمود صابر

الهجوم: تريزيجيه – إبراهيم عادل – عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى فتحي – مصطفى محمد – أسامة فيصل

منتخب مصر أشرف صبحي هاني أبو ريدة
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