تقرير: نابولي يتمم اتفاقه لضم ماريانوتشي لاعب إمبولي

أتم نادي نابولي اتفاقه لضم لوكا ماريانوتشي لاعب إمبولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال ماريو جيوفريدي وكيل أعمال ماريانوتشي لموقع توتو ميركاتو ويب: "توصلنا لاتفاق مع نابولي بشأن البنود الشخصية للتعاقد، وأيضا اتفقا الناديان على مبلغ الصفقة".

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في سكاي سبورت فإن نابولي سيتعاقد مع ماريانوتشي مقابل 9 ملايين يورو.

ويلعب ماريانوتشي في مركز قلب الدفاع، وتكون في الفئات العمرية لإمبولي.

وخاض المدافع البالغ من العمر 20 عاما تجربة واحدة فقط بالإعارة إلى برو سيستو الإيطالي.

وعاد ماريانوتشي من تجربة الإعارة في الصيف الماضي.

وشارك اللاعب الإيطالي في 15 مباراة رفقة إمبولي وصنع هدفين بواقع 840 دقيقة.

ولم يحصل ماريانوتشي على أي بطاقة صفراء، إلا أنه طرد مرة واحدة بشكل مباشر.

ويحتل نابولي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 61 نقطة.

ويبتعد نابولي عن إنتر المتصدر بفارق 3 نقاط.