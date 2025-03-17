تقرير: نابولي يتمم اتفاقه لضم ماريانوتشي لاعب إمبولي

الإثنين، 17 مارس 2025 - 23:10

كتب : FilGoal

لوكا ماريانوتشي - إمبولي

أتم نادي نابولي اتفاقه لضم لوكا ماريانوتشي لاعب إمبولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال ماريو جيوفريدي وكيل أعمال ماريانوتشي لموقع توتو ميركاتو ويب: "توصلنا لاتفاق مع نابولي بشأن البنود الشخصية للتعاقد، وأيضا اتفقا الناديان على مبلغ الصفقة".

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في سكاي سبورت فإن نابولي سيتعاقد مع ماريانوتشي مقابل 9 ملايين يورو.

أخبار متعلقة:
نابولي يعود للانتصارات بفوز على فيورنتينا.. وروما يواصل صحوته على حساب إمبولي نابولي يخطف تعادلا قاتلا ويحرم إنتر من الابتعاد بالصدارة المدير الرياضي لـ نابولي: البقاء على قمة الدوري الإيطالي ليس هدفنا لم يحدث منذ 73 عاما.. كومو يجرد نابولي من صدارة الدوري بثنائية

ويلعب ماريانوتشي في مركز قلب الدفاع، وتكون في الفئات العمرية لإمبولي.

وخاض المدافع البالغ من العمر 20 عاما تجربة واحدة فقط بالإعارة إلى برو سيستو الإيطالي.

وعاد ماريانوتشي من تجربة الإعارة في الصيف الماضي.

وشارك اللاعب الإيطالي في 15 مباراة رفقة إمبولي وصنع هدفين بواقع 840 دقيقة.

ولم يحصل ماريانوتشي على أي بطاقة صفراء، إلا أنه طرد مرة واحدة بشكل مباشر.

ويحتل نابولي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 61 نقطة.

ويبتعد نابولي عن إنتر المتصدر بفارق 3 نقاط.

لوكا ماريانوتشي إمبولي الدوري الإيطالي نابولي ميركاتو
نرشح لكم
توتنام وإشبيلية أبرز المهتمين.. رينجرز يحدد مطالبه للتخلي عن حمزة إغمان تقارير: تشيلسي يضم موهبة سبورتنج لشبونة حتى 2033 تقرير تركي: مورينيو يضغط من أجل أمرابط.. وفنربخشة يطلب تقليص خيار الشراء ليكيب: الهلال يعرض على فان دايك 20 مليون يورو سنويا بيلد: ليفربول يضع شلوتربيك كخيار لتعويض الرحيل المحتمل لـ فان دايك سبورت: محمد صلاح عرض نفسه على برشلونة منافس الأهلي – إنتر ميامي يستعير صانع ألعاب راسينج الأرجنتيني "ليواصل مسيرة المجد".. الهلال يعلن تجديد عقد محمد كنو
أخر الأخبار
انتظام محمد عبد المنعم وسداسي الأهلي في مران منتخب مصر 6 دقيقة | منتخب مصر
كرة يد - تعرف على الفرق المشاركة في السوبر الإفريقي رجال وسيدات 10 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر من الزمالك لـ في الجول: شكوى الأهلي أمام الأولمبية؟ لسنا طرفا ونتمسك بحقنا 32 دقيقة | الدوري المصري
ليفاندوفسكي: لا يوجد لاعب خليفتي 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
طائرة - الأعلى للإعلام يستدعي مسؤول قناة الاتحاد بسبب تعليق مباراة الأهلي والزمالك 44 دقيقة | كرة طائرة
سبورت: برشلونة يقترب من تمديد عقد كوندي حتى 2030 48 دقيقة | الدوري الإسباني
موندو: قد يلحق بنهائي الأبطال.. أخبار جيدة لبرشلونة بخصوص كاسادو ساعة | الدوري الإسباني
دورتموند: إصابة سابيتزر وموقفه من مواجهتي برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة