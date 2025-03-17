ميرور: من المتوقع عودة ساكا قبل مواجهة ريال مدريد

الإثنين، 17 مارس 2025 - 22:54

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا

تلقت جماهير أرسنال أخبار سارة بشأن عودة بوكايو ساكا لاعب الفريق من الإصابة.

بوكايو ساكا

النادي : أرسنال

أرسنال

وحسب صحيفة ميرور فإن من المتوقع عودة اللاعب الإنجليزي قبل مباراة الذهاب ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويعاني ساكا من إصابة عضلية منذ 22 ديسمبر الماضي.

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وغاب اللاعب البالغ من العمر 23 عاما عن أرسنال في 101 يوما بواقع 20 مباراة حتى الآن.

وتعتبر هذه الإصابة هي الثانية لساكا خلال الموسم الجاري، الإصابة الأولى أبعدته 15 يوما وغاب 3 مباريات.

ولعب ساكا مع أرسنال 24 مباراة في جميع البطولات وسجل 9 أهداف وصنع 13 آخرين.

وسيواجه أرسنال منافسه ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الإمارات، على أن تقام لقاء الذهاب يوم 8 أبريل القادم.

وقبل هذه المباراة سيغيب ساكا بشكل مؤكد حتى الآن عن مباراة فولام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي.

بوكايو ساكا الدوري الإنجليزي أرسنال ريال مدريد
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