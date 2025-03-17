مبابي: سأصافح الخليفي إن قابلته.. ولن أبصق في يدي

الإثنين، 17 مارس 2025 - 22:34

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

أكد كيليان مبابي نجم ريال مدريد أنه سيصافح ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان إن التقى الفريقان رغم النزاع القضائي الحالي بينه وبين ناديه السابق.

وقال مبابي في حواره مع صحيفة لو باريزيان الفرنسية: "الأمر بين يدي المحامين وأعتقد أنه سيتم حله قريبا. ليس بالخطب الذي يقلقني".

لقد لعبت 7 سنوات في باريس وعشت فيها لحظات رائعة. لست شخصا ينظر للسلبيات فقط، بل أعرف كيف أمتن لما تمنحه لي الحياة على المستوى الشخصي والاحترافي.

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وأوضح مازحا "بالتأكيد إذا التقى الفريقان سأصافح ناصر الخليفي. ولا تتخيلوا أني سأبصق في يدي قبل مصافحته".

وعن الكرة الذهبية قال: "ما هي الكرة الذهبية؟ هل رودري لاعب يصلح للكرة الذهبية في رأيكم؟ اعتقدت أنها ستذهب إلى فينيسيوس جونيور، ولكن في النهاية فاز بها رودري".

وتابع "إن قلت لك أن هذا سيحدث قبل 3 أشهر كنت لتقول لي: ما الذي تتحدث عنه"؟

وأكمل "اليوم نحن لا نعلم لمن ستذهب الكرة الذهبية، ولكن ما نعرفه أنه لا إقصاء لأحد وأن كل اللاعبين يجب أن تتم مكافأتهم، ربما حتى الحراس".

ويطالب كيليان مبابي بـ 55 مليون يورو قيمة مستحقاته المتبقية وفقا لبنود تعاقدية بينه وبين باريس سان جيرمان.

وانتقل اللاعب في صفقة انتقال حر إلى ريال مدريد في صيف 2024، بعد 7 سنوات في فريق العاصمة الفرنسية.

كيليان مبابي ناصر الخليفي باريس سان جيرمان ريال مدريد
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