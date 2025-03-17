عمر جابر: مفاوضات تجديد عقدي مع الزمالك كانت سهلة.. وسنقاتل لإسعاد الجماهير

شدد عمر جابر لاعب الزمالك على أن مفاوضات تجديد عقده مع الفريق كانت سهلة ولم تستغرق أي وقت.

عمر جابر النادي : الزمالك الزمالك

وأعلن الزمالك تجديد عقد عمر جابر لموسمين إضافيين بعدما كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال جابر عبر المركز الإعلامي للنادي: "شعوري مختلف بعد تجديد عقدي مع النادي الذي صنع اسمي ونجوميتي والذي أحبه، سعيد وفخور لأنني ابن لنادي الزمالك وأتمنى أن تكون خطوة التجديد خيرا لي مع الفريق".

وتابع "التجديد كان سهلا منذ أن تحدث معي حسين لبيب وأحمد حسام ميدو وحازم إمام لم تستغرق الأمور وقتا وتمت بسهولة من الطرفين".

وأضاف "أفضل شعور يمكن أن تشعر به عندما تهتف الجماهير باسمك وعندما تحظى بالدعم منهم وأنا أشكرهم كثيرا وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية وأن نسعد الجماهير لأنهم يستحقون ذلك".

وأتم "الزمالك يسعى للتتويج بأي بطولة يشارك بها وسنقاتل على حصد البطولات لإسعاد الجماهير".

وشارك جابر مع الزمالك في الموسم الحالي خلال 27 مباراة وصنع 5 أهداف.

عمر جابر البالغ 33 عاما بدأ مسيرته مع الزمالك ورحل في صيف 2016 صوب بازل السويسري، بعدما خاض مع الأبيض 158 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 15 وتوج بـ 3 ألقاب لكأس مصر.

وانتقل الظهير الأيمن إلى بازل وحصد لقب الدوري والكأس خلال موسم ونصف خاض خلالها 20 مباراة.

وفي يناير 2018 أصبح من أولى صفقات لوس أنجلوس الأمريكي تحت قيادة بوب برادلي وخلال 6 أشهر خاض جابر 7 مباريات فقط في الدوري الأمريكي.

وعاد إلى مصر في يوليو 2018 من بوابة بيراميدز وخاض 139 مباراة سجل 3 وصنع 6 في جميع المسابقات.

وفي صيف 2022 عاد عمر جابر إلى صفوف الزمالك مجددا في عقد لمدة 3 سنوات وحققه معه لقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.