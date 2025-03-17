رئيس أتلتيكو مدريد: على كورتوا أن يصمت ويكون نبيلا

رد إنريكي سيريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد على تصريحات تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد التي هاجم فيها فريقه السابق.

تيبو كورتوا النادي : ريال مدريد أتليتكو مدريد

وقال سيريزو عبر موندو ديبورتيفو: "على كورتوا أن يصمت، عليه أن يكون ممتنا للعبه في أتليتكو مدريد".

وأتم "إنه حارس مرمى رائع، لكن عليه أن يكون رجلا نبيلا مثلنا".

ماذا حدث؟

رد كورتوا على انتقاد الحكام بعد إلغاء احتساب ركلة ترجيح خوليان ألفاريز مهاجم أتليتكو مدريد.

وقال كورتوا في تصريحات للصحفيين غقب المباراة نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "سئمت من هذا التصرف كضحية والتذمر والتحامل على الحكام, ومن البكاء الدائم على مثل هذه الأمور.

وأكمل: "ركلات الترجيح حظ وشعرت أن جوليان ألفاريز لمس الكرة مرتين وأخبرت الحكم بذلك".

وأضاف "كانوا غير محظوظين بعض الشيء، ولم نظهر أفضل ما لدينا لكننا تأهلنا وهذا هو المهم".

وأتم "الحكم لا يفضل أي فريق في إسبانيا أو أوروبا، أعتقد أنهم رأروا كل شيء بوضوح ولهذا السبب اتخذوا مثل هذا القرار، الحكام بشر ومعرضون للخطأ ولكن بفضل تقنية الفيديو أصبح كل شيء واضحا".

وفاز ريال مدريد على أتليتكو 4-2 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بهدف وحيد لصالح الأتليتي.

ولعب كورتوا في الروخيبلانكوس من 2011 حتى 2014.