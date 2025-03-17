فان دايك يكشف موعد مستجدات مستقبله مع ليفربول

الإثنين، 17 مارس 2025 - 21:52

كتب : FilGoal

ليفربول - باريس سان جيرمان - فان دايك - برادلي باركولا

كشف فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول عن مستجدات مستقبله مع ناديه.

وينتهي تعاقد فان دايك مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع خلال الشهر الجاري لأي فريق بشكل مجاني حتى نهاية الموسم.

وقال المدافع الهولندي للصحفيين: "قبل نهاية الموسم ستكون هناك أخبار جديدة".

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وأتم "طالما أنني ملتزم تماما تجاه الفريق وأركز على المباريات وأحب النادي، فهذا هو الأهم".

وتحدث فان دايك من قبل عن مستقبله أكثر من مرة.

وأوضح فان دايك عقب مباراة فريقه ضد إبسويتش من قبل: "مستقبلي؟ ليس لدي أي فكرة عن عدد المباريات التي سألعبها الموسم الحالي".

وأتم "آمل أن يتم ضمان لعب المتبقي من الموسم، ثم لا أعرف ما سيحدث في المستقبل".

وقال فان دايك في وقت سابق لشبكة سكاي سبورتس: "لا يوجد تطور بشأن تجديد عقدي، لكنني هادئ، كما قلت في السابق سنرى ما سيحدث في المسنقبل".

ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن بين فان دايك وإدارة ليفربول لتجديد العقد.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة عن أرسنال، ويبدو أن تتويجه باللقب مسألة وقت، مع تبقي 9 جولات على النهاية.

فيما حصد نيوكاسل أول لقب له منذ 70 عاما، بعد أن كانت آخر بطولة له هي كأس إنجلترا في عام 1955.

ثنائية نيوكاسل سجلها المدافع دان بيرن والمهاجم ألكساندر إيزاك، بينما جاء هدف ليفربول بقدم البديل كييزا.

وحصل نيوكاسل على لقب كأس الرابطة الإنجليزية لأول مرة في تاريخه.

ووصل نيوكاسل للبطولة رقم 12 في تاريخه، بعدما فاز بالدوري الإنجليزي 4 مرات، وكأس إنجلترا 6 مرات، وكأس الدرع الخيرية مرة، وأخيرا كأس الرابطة الإنجليزية مرة.

فيرجيل فان دايك ليفربول الدوري الإنجليزي
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