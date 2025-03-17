استبعاد تورام من قائمة فرنسا

الإثنين، 17 مارس 2025 - 21:21

كتب : FilGoal

ماركوس تورام - فرنسا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استبعاد ماركوس تورام لاعب إنتر من قائمة المنتخب.

وحسب موقع الاتحاد الفرنسي فإن اللاعب يعاني من إصابة في الكاحل تمنعه من الاستمرار مع المنتخب.

وكانت قائمة ديديه ديشامب المدير الفني للديوك تضم ماركوس نجل ليليان تورام، لكن إصابته رفقة إنتر منعت انضمامه للمنتخب.

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وسيلعب الديوك ضد كرواتيا مرتين يومي 20 و23 مارس في دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت القائمة عودة مبابي لأول مرة بعد غيابه عن معسكر أكتوبر ومعسكر نوفمبر الماضيين.

وشارك تورام مع إنتر في 38 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع 4 أهداف.

كما عاد الثنائي أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد وبنجامين بافار مدافع إنتر.

وقرر ديشامب استدعاء ديزيريه دويه لاعب باريس سان جيرمان الشاب لأول مرة.

فيما غاب نجولو كانتي لاعب وسط اتحاد جدة عن القائمة.

وجاءت قائمة الديوك على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه (ليل الفرنسي) - مايك ماينان (ميلان الإيطالي) - بريس سامبا (لانس الفرنسي)

الدفاع: جوناتان كلوس (نيس الفرنسي) - ثيو هيرنانديز (ميلان الإيطالي) - إبراهيما كوناتي (ليفربول الإنجليزي) - جول كوندي (برشلونة الإسباني) – لوكاس دين (أستون فيلا الإنجليزي) - بنجامين بافار (إنتر ميلان) - ويليام ساليبا (أرسنال الإنجليزي) - دايوت أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني)

الوسط: مانو كوني (روما الإيطالي) - أدريان رابيو (مارسيليا الفرنسي) - وارين زائير إيمري (باريس سان جيرمان الفرنسي) – إدواردو كامافينجا (ريال مدريد الإسباني) – ماتيو جيندوزي (لاتسيو الإيطالي) - أوريلين تشواميني (ريال مدريد)

الهجوم: كيليان مبابي (ريال مدريد) - برادلي باركولا (باريس سان جيرمان الفرنسي) - عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - راندال كولو مواني (يوفنتوس) - مايكل أوليسي (بايرن ميونيخ الألماني)

ماركوس تورام فرنسا إنتر الدوري الإيطالي
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