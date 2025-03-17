سكاي: ديبالا يتعرض لإصابة والكشف عن مدة غيابه

الإثنين، 17 مارس 2025 - 21:03

كتب : FilGoal

باولو ديبالا

تعرض باولو ديبالا لاعب روما لإصابة خلال مباراة فريقه ضد كالياري.

وفاز روما بهدف دون رد في المباراة التي جمعته بكالياري في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وحسب شبكة سكاي سبورت، فإن اللاعب الأرجنتيني تعرض لإصابة عضلية أثناء المباراة وأجبرت كلاوديو رانييري مدرب روما باستبداله.

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واستبدل ديبالا بمواطنه ماتياس سولي في الدقيقة 64.

وأفادت الشبكة أن ديبالا سيغيب لمدة شهر، ومن المرجح عدم تواجده رفقة الجيالوروسي ضد يوفنتوس.

وسيلاقي روما غريمه يوفنتوس يوم 6 أبريل المقبل في الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

وبذلك من المؤكد غياب اللاعب البالغ من العمر 31 عاما عن مباراة روما المقبلة ضد ليتشي.

ولعب ديبالا 36 مباراة خلال الموسم الجاري مع روما مسجلا 8 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويحتل روما المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة.

ويبتعد روما عن بولونيا صاحب المركز الرابع والمؤهل لدوري أبطال أوروبا بفارق 4 نقاط.

باولو ديبالا روما الأرجنتين الدوري الإيطالي يوفنتوس
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