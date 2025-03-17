استبعاد بريان زاراجوزا من قائمة إسبانيا بسبب الإصابة

الإثنين، 17 مارس 2025 - 20:57

كتب : FilGoal

بريان زاراجوزا

أعلن منتخب إسبانيا استبعاد لاعبه بريان زاراجوا من القائمة التي ستشارك في فترة التوقف الدولي.

بريان زاراجوزا

النادي : أوساسونا

إسبانيا

واستبعد زاراجوزا لاعب أوساسونا من القائمة بسبب تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه ضد خيتافي الأخيرة بالدوري الإسباني.

وخضع اللاعب لفحوصات في المنتخب ولكنها أثبتت صعوبة لحاقه بمباراتي المنتخب ولذلك عاد لفريقه من أجل التعافي.

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ويلعب منتخب إسبانيا مباراتين خلال فترة التوقف الدولي ضد هولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

صاحب الـ 23 عاما لعب 22 مباراة بقميص أوساسونا منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل هدفا وصناعة 5 أهداف.

وسبق لزاراجوزا لعب 3 مباريات دولية بقميص منتخب إسبانيا وتمكن من تسجيل هدفا كان ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية.

ويلتقي أوساسونا مع برشلونة مباشرة عقب فترة التوقف الدولي يوم 27 مارس في مباراة مؤجلة.

بريان زاراجوزا إسبانيا أوساسونا
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