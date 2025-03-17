مصدر من الرابطة لـ في الجول: لا مستحقات متأخرة للحكام والعملية تتم دون تدخل اتحاد الكرة

كشف مصدر مسؤول من رابطة الأندية المصرية المحترفة حقيقة وجود أزمة مستحقات مالية متأخرة لحكام الدوري المصري الموسم الجاري.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لائحة القيد الخاصة بموسم 2024-2025 تنص على أن الأندية تسدد مستحقات الحكام للرابطة والرابطة تسددها بشكل مباشر للحكام دون وجود تحويل أو تدخل من اتحاد الكرة".

وأضاف "جميع مستحقات الحكام مسددة حتى الأسبوع رقم 17 من الدوري ولا توجد أدني مشكلة".

وواصل "مستحقات الحكام هى من أموال الأندية موجودة لدى رابطة الأندية على سبيل الأمانة وتبدديها أو التفريط فيها يعد مخالفة".

وأكمل "منذ 3 مواسم لا توجد أزمات في مستحقات حكام الدوري بسبب سياسة تعامل الرابطة معها بالتسليم والسداد الفوري على الحسابات الخاصة بالحكام عكس ما يحدث في بقية المسابقات في بقية درجات الدوري".

وأتم تصريحاته "الرابطة لن تسدد أموال الأندية لاتحاد الكرة ليتم استخدامها في علاج أمور أخرى قد لا تخص مستحقات الحكام".