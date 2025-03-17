انتظام لاعبي الأهلي في معسكر منتخب مصر

وصل لاعبو النادي الأهلي إلى معسكر منتخب مصر الذي انطلق أمس الأحد، وذلك استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

وانضم سداسي الأهلي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد نبيل "كوكا".

ويلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا يوم 21 مارس في المغرب، ثم يستضيف سيراليون يوم 25 في استاد القاهرة.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفي شوبير - عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد عيد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - مروان عطية - محمد شحاتة - حمدي فتحي – نبيل عماد – أحمد سيد "زيزو" – محمود صابر

الهجوم: تريزيجيه – إبراهيم عادل – عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى فتحي – مصطفى محمد – أسامة فيصل