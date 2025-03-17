الترجي يعلن تعيين ماهر الكنزاري مديرا فنيا للفريق

الإثنين، 17 مارس 2025 - 18:37

كتب : FilGoal

ماهر الكنزاري مدرب الترجي التونسي

أعلن نادي الترجي التونسي تعيين ماهر الكنزاري مديرا فنيا للفريق بشكل رسمي.

وأعلن نادي الترجي التونسي إقالة الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني للفريق.

وعانى فريق الترجي من تذبذب النتائج خلال الفترة الأخيرة بمسابقة الدوري التونسي.

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ويواجه الترجي فريق صنداونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب نهاية فترة التوقف الدولي الجاري.

ويتصدر الترجي مسابقة الدوري التونسي برصيد 53 نقطة عقب مرور 25 جولة بالتفوق على اتحاد المنستير في المواجهات المباشرة.

وتعثر الترجي في آخر 5 مواجهات بالدوري بخسارة وتعادلين مما أفقده 7 نقاط.

وأعلن الترجي في نوفمبر الماضي تعاقده مع ريجيكامب خلفا للبرتغالي ميجيل كاردوزو الذي انتقل لتدريب صنداونز.

ريجيكامب قاد الترجي خلال 24 مباراة، فاز في 16 وتعادل في 6 وخسر مباراتين.

الترجي يستعد لمواجهة صنداونز ضمن ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما يستعد للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2025.

الترجي ماهر الكنزاري الدوري التونسي
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