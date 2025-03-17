قائمة الأرجنتين – غياب ميسي عن مباراتي أوروجواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم

الإثنين، 17 مارس 2025 - 17:51

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين قائمة فريقه لمباراتي أوروجواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

الأرجنتين

ويغيب ليونيل ميسي قائد الأرجنتين ونجم إنتر ميامي الأمريكي عن منتخب الأرجنتين بسبب الإصابة التي تعرض لها مع فريقه.

وجاءت قائمة الأرجنتين كالآتي:

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حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز – جيرونيمو رولي - والتر بينيتيز

خط الدفاع: ناهويل مولينا – خوان فويث – كريستيان روميرو - جيرمان بيزيلا – ليوناردو باليردي – نيكولاس أوتاميندي - فاكوندو ميدينا – نيكولاس تاليافيجو

خط الوسط: لياندرو باريديس – إنزو فيرنانديز – رودريجو دي بول – أليكسيس ماك أليستر – إيزيكيل بالاسيوس – ماكسيمو بيروني – جوليانو سيميوني – بينجامين دومينيجيز – تياجو ألمادا – نيكولاس جونزاليس

خط الهجوم: أنخيل كوريا – نيكولاس باز – خوليان ألفاريز – لاوتارو مارتينيز – سانتياجو كاسترو

ويلعب منتخب الأرجنتين ضد أوروجواي يوم 22 مارس في ملعب سينتيناريو في مونتيفيديو بينما يواجه البرازيلي يوم 26 من الشهر ذاته في ملعب المونيمونتال.

ويتصدر منتخب الأرجنتين تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 25 نقطة بعد مرور 12 جولة.

ويقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

الأرجنتين ميسي تصفيات كأس العالم أمريكا الجنوبية
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