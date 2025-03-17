خبر في الجول – قمصان يقود مران الأهلي في غياب كولر استعدادا لمواجهة إنبي

يعود الأهلي مساء اليوم الإثنين لاستئناف تدريباته الجماعية من جديد بعد فترة الراحة التي حصل عليها الفريق.

وعلم FilGoal.com أن مران الأهلي سيقوده سامي قمصان المدرب العام للفريق، وذلك في ظل سفر مارسيل كولر إلى سويسرا لقضاء إجازته خلال فترة التوقف الدولي.

وسيشارك في المران كل اللاعبين الذين لم ينضموا للمنتخبات وعلى رأسهم أشرف بنشرقي وأشرف داري ويحيى عطية الله وعلي معلول من الأجانب.

وحسين الشحات وإمام عاشور من اللاعبين المصريين. مع تصعيد مجموعة من الشباب والناشئين للمشاركة في المران.

يأتي ذلك في ظل انضمام محمد الشناوي ومصطفى شوبير محمد هاني ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا مروان عطية لمنتخب مصر.

ووسام أبو علي لمنتخب فلسطين ونيتس جراديشار لمنتخب سلوفينيا الأولمبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر يوم الخميس المقبل، ويرى النادي أن هذه البطولة فرصة لتجهيز البدلاء والشباب والعائدين من الإصابة للمشاركة مع الفريق في المباريات الهامة خلال المرحلة المتبقية من الموسم.

ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة بجانب كل من إنبي وطلائع الجيش وفاركو.