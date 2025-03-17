لسفر بيسيرو.. أيمن عبد العزيز يقود مران الزمالك

الإثنين، 17 مارس 2025 - 16:54

كتب : إبراهيم رمضان

أيمن عبد العزيز - الزمالك

قاد أيمن عبد العزيز المدرب العام للزمالك مران الفريق الجماعي اليوم الإثنين، وذلك لغياب البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وسافر بيسيرو إلى البرتغال لحضور بعض المحاضرات الفنية بطلب من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم خلال التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

وبدأ الزمالك الاستعداد لمواجهة الجونة في كأس الرابطة "كأس عاصمة مصر" المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

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وحرص أيمن عبد العزيز على منح اللاعبين تعليمات خلال الفقرة الفنية من المران.

وخاض اللاعبون البدلاء والمستبعدون من مباراة سموحة الأخيرة فقرة فنية خلال مران اليوم استعداداً للقاء الجونة المقبل.

ويقع الزمالك في المجموعة الأولى لكأس عاصمة مصر والتي تضم أيضا الجونة بتروجت وسموحة ومودرن سبورت.

الزمالك أيمن عبد العزيز الدوري المصري
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