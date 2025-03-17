مؤمن سليمان يعود لتدريب الشرطة العراقي

أعلن نادي الشرطة العراقي يوم الاثنين تعيين مؤمن سليمان كمدير فني للفريق.

قبل أيام، قرر نادي الشرطة العراقي إقالة المدرب المصري محمد عبد العظيم "عظيمة" من تدريب الفريق.

وأفاد النادي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك يوم الاثنين: "رحلة المجد مستمرة .. والطموح يتجدد بعودة الكدع".

وترك مؤمن سليمان تدريب الشرطة العراقي الصيف الماضي، بعدما حقق العديد من الإنجازات.

ونجح المدرب المصري مؤمن سليمان في التتويج بلقب كأس العراق للمرة الثانية في مسيرته في الموسم المنقضي، كما قاد الفريق للفوز بالدوري العراقي أيضا.

مؤمن سليمان حقق البطولة الخامسة في العراق بعدما قاد الشرطة للتتويج بالدوري وكأس السوبر في 2022.

كما قاد القوة الجوية للتتويج بكأس العراق في 2023 ، وقاد الشرطة للتتويج ببطولتي الدوري والكأس في 2024.

وسبق لمؤمن سليمان تدريب أندية الزمالك وسموحة ومصر المقاصة بالدوري المصري قبل انتقاله للدوري العراقي.

وذكرت قناة الرابعة العراقية أن نادي الشرطة قرر فسخ تعاقد عظيمة بالتراضي بين الطرفين ليرحل عن تدريب الفريق.

قبل أن يتولى مؤمن سليمان مدرب أهلي بنغازي الليبي السابق المهمة الفنية للشرطة خلفا لعظيمة.

ويحتل الشرطة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 47 نقطة بفارق نقطتين عن زاخو والزوراء، ولا يزال لديه مباراتين مؤجلتين.

وتولى عظيمة تدريب الشرطة في 11 مباراة حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل 5 مرات.