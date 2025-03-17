دوري NBA – لوكا دونشيتش يقود ليكرز لفوز كبير على فينيكس

الإثنين، 17 مارس 2025 - 16:33

كتب : FilGoal

لوكا دونشيتش لاعب لوس أنجلوس ليكرز

فاز لوس أنجلوس ليكرز على فينيكس صنز بنتيجة 107-96 في واحدة من المباريات الكبيرة في القسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكية NBA.

وتألق النجم السلوفيني لوكا دونشيتش وقاد فريقه ليكرز للفوز في المباراة، بعدما سجل 33 نقطة وأكمل 11 متابعة للكرة و8 تمريرات مساعدة.

يأتي ذلك في ظل غياب ليبرون جيمس نجم ليكرز للإصابة.

أخبار متعلقة:
NBA - ليبرون جيمس يكتب التاريخ بتخطي حاجز الـ50 ألف نقطة دوري NBA – في أول مواجهة ضد فريقه السابق.. لوكا دونشيتش يقود ليكرز للفوز على دالاس دوري NBA – بالنظام الجديد.. فريق شاكيل أونيل بطلا لمباراة كل النجوم

في الناحية الأخرى كان كيفين دورانت هو أفضل المسجلين من قبل فينيكس بعدما سجل 21 نقطة.

ووصل أوكلاهوما سيتي ثاندرز تألقه هذا الموسم وحقق الفوز على ميلوكي باكس بنتيجة 121-102، ليستمر في تصدر القسم الغربي.

وسجل شاي جليلجوس ألكساندر نجم أوكلاهوما 31 نقطة ليستمر في تحقيق الأرقام القياسية.

ووصل شاي إلى المباراة رقم 62 على التوالي التي يسجل فيها 20 نقطة أو أكثر.

وخسر كليفلاند كافاليرز متصدر القسم الشرقي أمام أورلاندو ماجيك بنتيجة 108-103، لتكون الهزيمة هي رقم 11 للكافز هذا الموسم.

ويأتي كليفلاند على صدارة ترتيب القسم الشرقي ومن بعده بوسطن سيلتيكس في المركز الثاني، ونيويورك نيكس في المركز الثالث وميلوكي باكس في المركز الرابع.

وفي الغرب يتصدر أوكلاهوما سيتي ويأتي بعده هيوستن روكيتس في المركز الثاني ودنفر ناجيتس في المركز الثالث، وممفيس جريزليس في المركز الرابع.

أما على مستوى أرقام اللاعبين يتصدر شاي جيلجوس ألكساندر ترتيب الهدافين بمعدل 33 نقطة، ومن بعده يانيس أنتيتوكنمبو نجم ميلوكي باكس بمعدل 30.4 نقطة ثم نيكولا يوكيتش بمعدل 29.1 نقطة.

ويتصدر المتابعات دومانتس سابونيس لاعب سكرامنتو كينجز بمعدل 14.1 متابعة في كل مباراة.

ويأتي تراي يونج نجم أتالانتا هوكس متصدرا لقائمة أكثر اللاعبين في التمريرات المساعدة بمعدل 11.5 تمريرة في المباراة.

NBA لوس أنجلوس ليكرز لوكا دونشيتش
نرشح لكم
NBA - ليبرون جيمس يكتب التاريخ بتخطي حاجز الـ50 ألف نقطة دوري NBA – في أول مواجهة ضد فريقه السابق.. لوكا دونشيتش يقود ليكرز للفوز على دالاس دوري NBA – بالنظام الجديد.. فريق شاكيل أونيل بطلا لمباراة كل النجوم دوري NBA - لوكا دونشيتش إلى ليكرز.. الصفقة الأقوى أم الأغبى في تاريخ الرياضة؟ دوري NBA - الصفقات الجديدة تتألق في أول مباراة.. ديفيز وبالتر يقودان دالاس وجولدن ستيت للفوز دوري NBA – نظام جديد لمباراة كل النجوم بمشاركة 4 فرق.. ومواجهات قوية منتظرة دوري NBA - بوسطن يهزم كليفلاند.. وليكرز يفوز تحت أنظار لوكا لأول مرة دوري NBA – صفقة قوية أخرى.. فوكس يزامل ويمبانياما في سان أنطونيو
أخر الأخبار
القمة بلا حضور.. اتحاد الطائرة يعلن استكمال نصف نهائي الدوري بدون جماهير 49 دقيقة | كرة طائرة
مايكل أنطونيو: حصلت على فرصة أخرى للحياة.. وسأعود لكرة القدم بنسبة 1005 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استعدادا لدورة قطر.. منتخب الشباب يخوض مرانه الأول في الدوحة ساعة | منتخب مصر
دوري المحترفين - وادي دجلة يؤمن صدارته.. والمقاولون يواصل المطاردة ساعة | الكرة المصرية
بعد وقوف دقيقة حداد على روحه.. لاعب بالدوري البلغاري ينفي وفاته ساعة | الكرة الأوروبية
لجنة الحكام تحلل الحالات الجدلية في الدوري والكأس ساعة | الدوري المصري
رسالة ميسي لمنتخب الأرجنتين بعد إصابته ساعة | أمريكا
إنتر ميامي يكشف تطورات إصابة ميسي ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة