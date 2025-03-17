دوري NBA – لوكا دونشيتش يقود ليكرز لفوز كبير على فينيكس

فاز لوس أنجلوس ليكرز على فينيكس صنز بنتيجة 107-96 في واحدة من المباريات الكبيرة في القسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكية NBA.

وتألق النجم السلوفيني لوكا دونشيتش وقاد فريقه ليكرز للفوز في المباراة، بعدما سجل 33 نقطة وأكمل 11 متابعة للكرة و8 تمريرات مساعدة.

يأتي ذلك في ظل غياب ليبرون جيمس نجم ليكرز للإصابة.

في الناحية الأخرى كان كيفين دورانت هو أفضل المسجلين من قبل فينيكس بعدما سجل 21 نقطة.

ووصل أوكلاهوما سيتي ثاندرز تألقه هذا الموسم وحقق الفوز على ميلوكي باكس بنتيجة 121-102، ليستمر في تصدر القسم الغربي.

وسجل شاي جليلجوس ألكساندر نجم أوكلاهوما 31 نقطة ليستمر في تحقيق الأرقام القياسية.

ووصل شاي إلى المباراة رقم 62 على التوالي التي يسجل فيها 20 نقطة أو أكثر.

وخسر كليفلاند كافاليرز متصدر القسم الشرقي أمام أورلاندو ماجيك بنتيجة 108-103، لتكون الهزيمة هي رقم 11 للكافز هذا الموسم.

ويأتي كليفلاند على صدارة ترتيب القسم الشرقي ومن بعده بوسطن سيلتيكس في المركز الثاني، ونيويورك نيكس في المركز الثالث وميلوكي باكس في المركز الرابع.

وفي الغرب يتصدر أوكلاهوما سيتي ويأتي بعده هيوستن روكيتس في المركز الثاني ودنفر ناجيتس في المركز الثالث، وممفيس جريزليس في المركز الرابع.

أما على مستوى أرقام اللاعبين يتصدر شاي جيلجوس ألكساندر ترتيب الهدافين بمعدل 33 نقطة، ومن بعده يانيس أنتيتوكنمبو نجم ميلوكي باكس بمعدل 30.4 نقطة ثم نيكولا يوكيتش بمعدل 29.1 نقطة.

ويتصدر المتابعات دومانتس سابونيس لاعب سكرامنتو كينجز بمعدل 14.1 متابعة في كل مباراة.

ويأتي تراي يونج نجم أتالانتا هوكس متصدرا لقائمة أكثر اللاعبين في التمريرات المساعدة بمعدل 11.5 تمريرة في المباراة.