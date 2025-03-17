مران الزمالك - انتظام ناصر منسي في التدريبات استعدادا لمواجهة الجونة

الإثنين، 17 مارس 2025 - 15:47

كتب : FilGoal

ناصر منسي

انتظم ناصر منسي مهاجم الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الإثنين على ملعب النادي.

ناصر منسي

النادي : الزمالك

الزمالك

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتماثل ناصر منسي الشفاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا وأبعدته عن الفريق في الفترة الأخيرة.

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وشارك ناصر منسي مع الفريق في التدريبات البدنية بصورة طبيعية، قبل أن يشارك في الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية استعداداً للمباراة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، في دور المجموعات من كأس عاصمة مصر.

وتسببت الوعكة الصحية في غياب ناصر منسي عن قائمة الزمالك لمواجهتي الأهلي في الدوري وسموحة في الكأس.

وكان قد انتظم ستة لاعبين من الزمالك لمنتخباتهم في فترة التوقف الدولي الجارية.

الدوري المصري ناصر منسي الزمالك
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