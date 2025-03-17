بيان - اتحاد الكرة: لا خلافات بين أعضاء اللجنة الفنية.. ونثق في حسام حسن

أصدرت اللجنة الفنية باتحاد الكرة بيانا لدعم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون منذ اليوم الأول لتولي اللجنة عملها بالاتحاد.

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم: " أكد جميع أعضاء اللجنة الفنية للاتحاد المصري لكرة القدم على ثقتهم الكاملة في الجهاز الفني لمنتخب مصر وقدرته على تحقيق حلم الشعب المصري بالتأهل لكأس العالم 2026."

ونفى بيان الاتحاد وجود أي خلافات بين أعضائها: "أكدت اللجنة الفنية بالاتحاد على وحدة جميع أعضائها ولا وجود لخلافات بينهم، وأن كل ما تردد بهذا الخصوص أنباء لا أساس لها من الصحة، مؤكدين أن الكل يعمل على قلب رجل واحد لتوفير كل سبل الدعم للمنتخبات الوطنية."

ويستعد المنتخب المصري لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 مارس الجاري في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة وحيدة.

وتضم المجموعة غينيا بيساو 6 نقاط، وبوركينا فاسو 5 نقاط، وسيراليون 5 نقاط، وإثيوبيا 3 نقاط، وجيبوتي نقطة وحيدة.

وكان حلمي طولان عضو اللجنة الفنية في الاتحاد المصري لكرة القدم والمتحدث باسمها أوضح حقيقة تصريحاته التي هاجمت حسام حسن.

وأوضح طولان في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "تصريحاتي عن الجهاز الفني لمنتخب مصر قديمة وعبر بودكاست منذ 7 شهور".. طالع تصريحات طولان بالكامل بالضغط هنا