اسكواش - أمينة عرفي تزين قائمة أفضل 5 لاعبات في التصنيف العالمي

زينت أمينة عرفي قائمة أفضل 5 لاعبات في التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش.

ودخلت أمينة عرفي أول 5 مراكز للمرة الأولى في مسيرتها.

وتبلغ أمينة عرفي من العمر 17 عاما فقط.

وحصدت أمينة عرفي وصافة بطولة أستراليا المفتوحة بعد الخسارة من الأمريكية أوليفيا ويفر.

وتتواجد 4 لاعبات مصريات في قائمة أول 5 مراكز بالترتيب.

وتستمر نوران جوهر في صدارة التصنيف العالمي بينما نور الشربيني في المركز الثاني وهانيا الحمامي في المركز الثالث.

بينما حافظت الأمريكية أوليفيا ويفر على المركز الرابع وتراجعت البلجيكية تيني جيليس للمركز السادس.

واستمرت روان العربي في المركز التاسع.

أما على مستوى الرجال فحافظ علي فرج على صدارة التصنيف العالمي كما استمر مصطفى عسل في المركز الثاني.

وحافظ طارق مؤمن على المركز السادس في التصنيف العالمي، بينما تقدم كريم عبد الجواد في المركز السابع.

وأخيرا استمر مازن هشام في المركز العاشر.