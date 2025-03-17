وزير الرياضة السعودي يهنيء أبو ريدة بانتخابه بمجلس فيفا

تلقى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، خطاب تهنئة من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد حصوله على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، وفوزه بمقعد مجلس الاتحاد الدولي فيفا.

وجاء في التهنئة: "ببالغ السرور أبعث لكم خالص التهاني القلبية باسمي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الاتحاد العربي بمناسبة انتخابكم عضوا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعلى هذه الثقة التي أولتها لكم الجمعية العمومية بالاتحاد الأفريقي، وأدعو الله عز وجل أن يوفقكم في مهمتكم نحو تطور كرة القدم الأفريقية، متمنياً لكم كل النجاح والتوفيق".

وحافظ هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على مقعده في مجلس فيفا للدورة الخامسة على التوالي.

وفاز أبو ريدة بعدما حصد 35 صوتا في المركز الثاني من الأصوات خلال الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف المقامة في القاهرة.

وترشح 13 اسما من القارة الإفريقية للتنافس على 6 مقاعد للكاف في مجلس فيفا.

وقررت المحكمة الرياضية الدولية إلغاء قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي باستبعاد صامويل إيتو من انتخابات الاتحاد الإفريقي كاف.

واستبعدت اللجنة التنفيذية في كاف إيتو من خوض انتخابات اللجنة التنفيذية يوم 25 يناير الماضي.

ولم يقبل الاتحاد الإفريقي ترشح صامويل إيتو بسبب اتهامه في قضية مراهنات بالدوري الكاميروني، ونظرًا لوجود خطأ في الإجراءات وعدم اكتمال أوراق ترشحه، قبل أن يعود إيتو لانتخابات كاف مجددا ويضمن مقعده بالتزكية.

وكان الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي قد فاز برئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لفترة جديدة.

ونجح موتسيبي في الحفاظ على مقعده بالتزكية وذلك خلال فعاليات الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.