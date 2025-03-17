كرة يد - منتخب الناشئين ينهي معسكره الأوروبي بانتصارين وهزيمتين

الإثنين، 17 مارس 2025 - 14:33

كتب : FilGoal

طارق محروس - المدير الفني منتخب مصر للناشئين كرة يد

اختتم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مواليد 2006 معسكره الأوروبي تحت قيادة طارق محروس المدير الفني استعدادا لخوض بطولة العالم المقرر استضافتها في مصر أغسطس المقبل.

ولعب منتخب مصر أربع مباريات ودية في معسكره الأوروبي، إذ واجه منتخب إسبانيا مرة بينما لعب أمام البرتغال ثلاث مرات.

وفي منافسات قوية، خسر ناشئو الفراعنة أمام إسبانيا 36-33 في المباراة الأولى.

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بينما في مواجهات البرتغال الودية فاز منتخب مصر مرتين الأولى 35-28 و 33-30، بينما خسر في مواجهة بنتيجة 35-31.

وتضم قائمة منتخب الناشئين 17 لاعبا وهم:

حراس المرمى: يوسف عبد الهادي - عمار محمد صلاح - عبد الملك محمود.

اللاعبون: عمر مصطفي بركة - أحمد محمد رمضان - أحمد حلمي مصبح - يحيى نادر الكردي - عادل أحمد سعد - حمزة وليد المرسي - يوسف عبد الغني - محمود شوبكي - محمد عدلان - يوسف عمرو - سيف الدين جلال - زياد أحمد محمد - حسين أبو العلا - كريم حمدي.

أما الجهاز الفني:

طارق محروس المدير الفني - مهند السحيلي المدرب العام - محمد سراج مدرب حراس المرمى - مازن محمد المدير الإداري - مصطفى محمد أخصائي العلاج الطبيعي.

كرة يد منتخب مصر مصر للناشئين
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