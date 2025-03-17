سبورت: كاسادو يغيب عن برشلونة لمدة شهرين على الأقل

يعاني مارك كاسادو لاعب برشلونة من إصابة على مستوى الركبة تعرض لها خلال مواجهة أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني.

مارك كاسادو النادي : برشلونة برشلونة

وحقق برشلونة عودة رائعة أمام أتليتكو مدريد بعد تأخره بهدفين إلى فوز بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدوري ليحافظ على صدارة الترتيب.

وتعرض كاسادو لضربة قوية على مستوى الركبة في كرة مشتركة مع أنطوان جريزمان في الشوط الأول من المباراة.

وكشفت صحيفة سبورت أن كاسادو قد يغيب لمدة أكثر من شهرين عن برشلونة بسبب إصابته في الركبة.

وأشار التقرير إلى أن إصابة كاسادو عبارة عن التواء في أربطة الركبة وتمزق في الرباط الخارجي.

وأوضح التقرير أن مدة الغياب قد تصبح أكثر من شهرين حال كان التمزق في الرباط الخارجي كاملا.

وواصل كاسادو اللعب رغم الإصابة قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

ويقترب بذلك موسم كاسادو من الانتهاء إلا في حال اللحاق بآخر أسبوعين في الموسم.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة، بالتساوي مع ريال مدريد، لكن الفريق الكتالوني يتفوق بفارق الأهداف.

ولبرشلونة مباراة مؤجلة أمام أوساسونا سيخوضها عقب فترة التوقف الدولي الجارية.