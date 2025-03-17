استبعاد مدافع برشلونة من قائمة إسبانيا.. وبديله من الدوري الإنجليزي

أعلن منتخب إسبانيا استبعاد إينيجو مارتينيز مدافع برشلونة من قائمة اللاروخا لمعسكر مارس الجاري.

وأوضح الاتحاد الإسباني عبر موقعه: "لقد استبعد إينيجو مارتينيز من قائمة منتخب إسبانيا بسبب إصابته في الركبة، وفقا للتقرير الطبي الذي أرسله ناديه برشلونة".

وتعرض مارتينيز للإصابة خلال مباراة فريقه أمام أتليتكو مدريد ليل الأحد.

فيما أفاد نادي برشلونة عبر موقعه: "أكدت الفحوصات التي أُجريت صباح الاثنين إصابة إينيجو مارتينيز بالتهاب غضروفي جانبي في ركبته اليمنى".

وأكد البلوجرانا أن اللاعب سيتلقى العلاج في برشلونة تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي.

وقرر لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا استدعاء دين هويسن مدافع بورنموث.

يذكر أن اللاعب الشاب كان ضمن قائمة منتخب إسبانيا تحت 21 عاما.

ويلعب المنتخب الإسباني ضد نظيره الهولندي في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية يومي 20 و23 مارس الجاري.