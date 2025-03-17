صحيفة اليوم: الكشف عن موعد انضمام سعود عبد الحميد لقائمة السعودية

كشفت صحيفة اليوم السعودية عن موعد انضمام سعود عبد الحميد لاعب روما لقائمة المنتخب.

وينتظم سعود عبد الحميد في معسكر منتخب السعودية مساء اليوم الإثنين استعدادا لخوض تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة الصين واليابان في تصفيات مونديال 2026.

ولم يشارك سعود عبد الحميد في أي دقيقة خلال مواجهة روما أمام كالياري في آخر جولة من الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي.

وجاءت قائمة منتخب السعودية كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الكسار – نواف العقيدي – حامد يوسف - مشاري سنيور.

خط الدفاع: حسن كادش – جهاد ذكري – سعد آل موسى – علي لاجامي – حسان التمبكتي – مهند الشنقيطي – سعود عبدالحميد – نواف بوشل – علي مجرشي.

خط الوسط: فيصل الغامدي – ناصر الدوسري – مصعب الجوير – زياد الجهني – محمد كنو – سالم الدوسري – تركي العمار – عبدالله الحمدان – أيمن يحيى – مهند آل سعد – أحمد الغامدي.

خط الهجوم: مروان الصحفي – فراس البريكان – عبدالله آل سالم.

ويحتل منتخب السعودية المركز الرابع في المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وعقب مرور ست جولات جمع منتخب السعودية 6 نقاط بفارق الأهداف عن إندونيسيا صاحبة المركز الثالث.

ويغرد منتخب اليابان في الصدارة وحيدا بـ 16 نقطة بينما يأتي منتخب أستراليا في المركز الثاني بـ 7 نقاط.

وتتساوى منتخبات إندونيسيا والسعودية والبحرين والصين بـ 6 نقاط لكل منهم.

ويتأهل أول منتخبين إلى كأس العالم 2026 بشكل مباشر بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع في الملحق.