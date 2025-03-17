لامين يامال: كنت أعلم أنني سأعود للتسجيل في مباراة مهمة

الإثنين، 17 مارس 2025 - 11:14

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة ضد أتليتكو مدريد

يرى لامين يامال نجم برشلونة الإسباني أن فريقه وجه رسالة إلى منافسيهم على لقب الدوري الإسباني، وذلك بعد فوز فريقه على حساب أتليتكو مدريد.

ونجح برشلونة في تحويل تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز برباعية في العشرين دقيقة الأخيرة في مباراة أقيمت على ملعب ميتروبوليتانو بالجولة 28 من الدوري الإسباني.

وأوضح يامال في تصريحات للصحفيين عقب المباراة نقلتها صحيفة فوتبول إسبانيا "أنا سعيد جدًا بالفوز، لقد كانت مباراة مهمة للغاية، والحصول على النقاط الثلاث هو أهم شيء، لذلك أنا سعيد واحتفلنا في غرفة الملابس".

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وأكمل "كنت أعلم أنه عندما أسجل مجددًا في الدوري الإسباني، سيكون ذلك في مباراة مهمة، وهذا هو الأهم".

وأتم "في النهاية، لا يهمني عدم التسجيل طالما فاز الفريق."

وعن سبب احتفاله الجنوني وخلع القميص: "أعتقد أن السبب كان بعض الغضب لأننا كنا نلعب بشكل جيد وبذلنا قصارى جهدنا، ولكننا كنا متأخرين".

وأضاف "كان هدف روبرت مهمًا للغاية، وكذلك هدف فيران، ثم سجلت الهدف الثالث، وأردت فقط الاحتفال به بهذه الطريقة، ما يفعله الفريق أمر لا يصدق".

وسجل يامال الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 90+2 ليرجح كفة فريقه على حساب أتليتكو مدريد، ليرفع أهدافه هذا في الموسم في الليجا إلى 6 أهداف.

ورغم صناعته 11 تمريرة حاسمة إلا أن يامال قبل هدفه في شباك أتليتكو لم يسجل منذ أكتوبر في الدوري الإسباني حين سجل في شباك ريال مدريد في فوزه برباعية.

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة 60 في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني مع خوض برشلونة مباراة أقل، بينما توقف أتليتكو عند النقطة 56 في المركز الثالث.

وسيلعب برشلونة مباراته المقبلة ضد جيرونا يوم الأحد 30 مارس عقب نهاية فترة التوقف الدولي، بينما يلتقي أتليتكو مع إسبانيول يوم 29 مارس.

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