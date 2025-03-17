"ستظل الأفضل في العالم".. رسالة تريزيجيه إلى صلاح بعد خسارة كأس الرابطة

الإثنين، 17 مارس 2025 - 10:40

كتب : FilGoal

تريزيجيه يحتفل مع محمد صلاح بهدفه ضد غينيا

وجه محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر رسالة دعم إلى محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول بعد خسارة كأس الرابطة الإنجليزية.

تريزيجيه

النادي : الريان

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول
مصر

وسقط ليفربول أمام نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بهدفين مقابل هدف واحد.

وفقد ليفربول لقبين في أسبوع واحد بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

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وكتب تريزيجيه عبر حسابه على إنستجرام بصورة محمد صلاح: "ستظل الأفضل في العالم يا فخرنا".

وانضم محمود تريزيجيه إلى معسكر منتخب مصر استعدادا لخوض تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن ينضم محمد صلاح إلى معسكر المنتخب غدا الثلاثاء.

ويلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتصدر منتخب مصر حاليا المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 10 نقاط. ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني بـ6 نقاط.

وتتجه بعثة منتخب مصر إلى المغرب مساء الثلاثاء استعدادا لمواجهة إثيوبيا.

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