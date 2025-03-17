الانفراد بالصدارة.. ميسي يسجل في قلب إنتر ميامي تأخره لفوز بالدوري الأمريكي

الإثنين، 17 مارس 2025 - 10:28

كتب : FilGoal

إنتر ميامي

انفرد إنتر ميامي بصدارة ترتيب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي عقب مرور 4 جولات.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وقلب إنتر ميامي تأخره بهدف إلى فوز على أتلانتا يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وافتتح أتلانتا التسجيل في الدقيقة 11 عن طريقي لاتي لاث قبل أن يعادل ليونيل ميسي النتيجة في الدقيقة 20.

أخبار متعلقة:
ميسي يسجل في فوز إنتر ميامي على كافاليير في كأس أبطال كونكاكاف منافس الأهلي – إنتر ميامي يستعير صانع ألعاب راسينج الأرجنتيني منافس الأهلي - سواريز يوضح رأيه في مجموعة إنتر ميامي بكأس العالم للأندية في غياب ميسي.. إنتر ميامي ينتصر على شارلوت في الدوري الأمريكي بـ 10 لاعبين

ونجح البديل فافا بيكولت في خطف الفوز بهدف من صناعة خوردي ألبا، وعقب نزوهل بأقل من 6 دقائق.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 10 نقاط لينفرد بصدارة الترتيب.

وكان إنتر ميامي قد تعثر في الجولة الافتتاحية بالتعادل أمام نيويورك سيتي بهدفين لكل منهما، قبل أن يحقق ثلاثة انتصارات متتالية.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام فيلاديلفيا يونيون فجر 30 مارس.

وبذلك سجل ليونيل ميسي في آخر 3 مباريات خاضهم مع إنتر ميامي على التوالي.

وبشكل عام منذ انطلاق الموسم في فبراير خاض ميسي 5 مباريات بقميص إنتر ميامي.

ونجح قائد منتخب الأرجنتين في تسجيل 4 أهداف وصناعة 2 آخرين.

الدوري الأمريكي إنتر ميامي ليونيل ميسي
نرشح لكم
إنتر ميامي يكشف تطورات إصابة ميسي قائمة الأرجنتين – غياب ميسي عن مباراتي أوروجواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم بحضور فينيسيوس.. فلامنجو يتوج بلقب بطولة كاريوكا العودة تتأجل.. إندريك يعوض نيمار في قائمة البرازيل لمواجهتي كولومبيا والأرجنتين ميسي يسجل في فوز إنتر ميامي على كافاليير في كأس أبطال كونكاكاف للمباراة الثالثة على التوالي.. راموس يسجل في خروج مونتيري من أبطال كونكاكاف رونالدو يعلن تراجعه عن الترشح على مقعد رئيس الاتحاد البرازيلي منافس الأهلي – إنتر ميامي يستعير صانع ألعاب راسينج الأرجنتيني
أخر الأخبار
إنتر ميامي يكشف تطورات إصابة ميسي 8 دقيقة | أمريكا
انتظام محمد عبد المنعم وسداسي الأهلي في مران منتخب مصر 15 دقيقة | منتخب مصر
كرة يد - تعرف على الفرق المشاركة في السوبر الإفريقي رجال وسيدات 18 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر من الزمالك لـ في الجول: شكوى الأهلي أمام الأولمبية؟ لسنا طرفا ونتمسك بحقنا 40 دقيقة | الدوري المصري
ليفاندوفسكي: لا يوجد لاعب خليفتي 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
طائرة - الأعلى للإعلام يستدعي مسؤول قناة الاتحاد بسبب تعليق مباراة الأهلي والزمالك 52 دقيقة | كرة طائرة
سبورت: برشلونة يقترب من تمديد عقد كوندي حتى 2030 57 دقيقة | الدوري الإسباني
موندو: قد يلحق بنهائي الأبطال.. أخبار جيدة لبرشلونة بخصوص كاسادو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة