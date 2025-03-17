الانفراد بالصدارة.. ميسي يسجل في قلب إنتر ميامي تأخره لفوز بالدوري الأمريكي

انفرد إنتر ميامي بصدارة ترتيب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي عقب مرور 4 جولات.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وقلب إنتر ميامي تأخره بهدف إلى فوز على أتلانتا يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وافتتح أتلانتا التسجيل في الدقيقة 11 عن طريقي لاتي لاث قبل أن يعادل ليونيل ميسي النتيجة في الدقيقة 20.

Pero que golazo del 🔟😮‍💨 pic.twitter.com/LPyGb6dPZH — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 16, 2025

ونجح البديل فافا بيكولت في خطف الفوز بهدف من صناعة خوردي ألبا، وعقب نزوهل بأقل من 6 دقائق.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 10 نقاط لينفرد بصدارة الترتيب.

وكان إنتر ميامي قد تعثر في الجولة الافتتاحية بالتعادل أمام نيويورك سيتي بهدفين لكل منهما، قبل أن يحقق ثلاثة انتصارات متتالية.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام فيلاديلفيا يونيون فجر 30 مارس.

وبذلك سجل ليونيل ميسي في آخر 3 مباريات خاضهم مع إنتر ميامي على التوالي.

وبشكل عام منذ انطلاق الموسم في فبراير خاض ميسي 5 مباريات بقميص إنتر ميامي.

ونجح قائد منتخب الأرجنتين في تسجيل 4 أهداف وصناعة 2 آخرين.