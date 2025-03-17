بجائزة 12 مليون دولار للبطل.. مواجهات مثيرة في قرعة الأدوار النهائية من أبطال آسيا للنخبة

أسفرت قرعة الأدوار النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة عن مواجهات قوية ومثيرة بداية من ربع النهائي.

واستضاف مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة الأدوار النهائية.

وتشهد الأدوار النهائية من البطولة إقامة سبع مباريات، تجري بنظام التجمع في مدينة جدة بالسعودية، وذلك خلال الفترة من 25 أبريل وحتى 3 مايو.

وجاءت قرعة ربع النهائي كالآتي:

الهلال (السعودية) × جوانجو (كوريا الجنوبية) (1)

الأهلي (السعودية) × بوريرام يونايتد (تايلاند) (2)

يوكوهاما مارينوس (اليابان) × النصر (السعودية) (3)

كاوزاكي فرونتال (اليابان) × السد (قطر) (4)

نصف النهائي

الفائز من مباراة (1) × الفائز من مباراة (2)

الفائز من مباراة (3) × الفائز من مباراة (4)

وتقام أولى مباريات الدور ربع النهائي يوم 25 أبريل، على أن تجري المباراتين الثانية والثالثة يوم 26 أبريل، وتقام المباراة الرابعة يوم 27 نيسان/أبريل.

في المقابل تجري مباراتي الدور قبل النهائي يوم 29 و30 أبريل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 3 مايو على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويحصل الفائز بلقب البطولة على جائزة مالية قيمتها 12 مليون دولار.