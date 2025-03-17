رغم نهاية السلسلة الملعونة.. باريس يهزم مارسيليا في "الكلاسيك" ويقترب من الحسم

تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه مارسيليا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الفرنسي.

تقدم باريس سان جيرمان بهدف عثمان ديمبيلي من صناعة فابيان رويز في الدقيقة 17.

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وفي الدقيقة 42 سجل نونو مينديز الهدف الثاني بعد تمريرة أخرى من رويز.

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وسجل أمين جويري هدفا طال انتظاره في الدقيقة 51، بعد تمريرة من أدريون رابيو نجم باريس السابق.

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الهدف هو الأول لمارسيليا أمام باريس في الدوري بعد 560 دقيقة بدون تسجيل.

ويرجع آخر هدف سجله مارسيليا في شباك باريس إلى 17 مايو 2022، بتوقيع دوي كاليتا كار.

وحل بول ليرولا بدلا من لويز فيليبي في الدقيقة 63 بصفوف مارسيليا، وهو ما كان ليمر مرور الكرام لولا تسجيله لهدف باريس الثالث بالخطأ في الدقيقة 76.

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بهذا الهدف صار ليرولا أول بديل في تاريخ "الكلاسيك" بين باريس ومارسيليا يسجل هدفا عكسيا في مباراة رسمية.

وبتلك النتيجة يوسع باريس سان جيرمان الفارق إلى 19 نقطة، برصيد 68 نقطة في الصدارة.

بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 49 نقطة في المركز الثاني.

وصار باريس سان جيرمان بحاجة لـ 6 نقاط من آخر 8 جولات لحسم لقب الدوري رسميا دون النظر لحسابات التساوي وفارق الأهداف.

كذلك وصل باريس سان جيرمان إلى 26 مباراة بلا هزيمة في الدوري منذ بداية نفس الموسم، معادلا ثاني أفضل رقم له في موسم 1985-1986.

ويحتاج باريس لمباراتين حتى يكسر رقمه الأفضل، الذي هو ثاني أفضل رقم في تاريخ الدوري إجمالا، بـ 27 مباراة في موسم 2015-2016.

أما الرقم القياسي في الدوري فهو ملك لنانت في موسم 1994-1995، برصيد 32 مباراة.