رغم نهاية السلسلة الملعونة.. باريس يهزم مارسيليا في "الكلاسيك" ويقترب من الحسم

الإثنين، 17 مارس 2025 - 02:29

كتب : FilGoal

ليفربول - باريس سان جيرمان - عثمان ديمبيلي

تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه مارسيليا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الفرنسي.

تقدم باريس سان جيرمان بهدف عثمان ديمبيلي من صناعة فابيان رويز في الدقيقة 17.

أخبار متعلقة:
فليك: نحن لا نستسلم أبدا.. وفخور بعقلية فريقي سيميوني: الهدف الأول أعطى برشلونة الدافع.. وألفاريز شعر أنه ليس بخير مباراة الدوري؟ برشلونة يفوز على أتليتكو مدريد بريمونتادا مثيرة

وفي الدقيقة 42 سجل نونو مينديز الهدف الثاني بعد تمريرة أخرى من رويز.

وسجل أمين جويري هدفا طال انتظاره في الدقيقة 51، بعد تمريرة من أدريون رابيو نجم باريس السابق.

الهدف هو الأول لمارسيليا أمام باريس في الدوري بعد 560 دقيقة بدون تسجيل.

ويرجع آخر هدف سجله مارسيليا في شباك باريس إلى 17 مايو 2022، بتوقيع دوي كاليتا كار.

وحل بول ليرولا بدلا من لويز فيليبي في الدقيقة 63 بصفوف مارسيليا، وهو ما كان ليمر مرور الكرام لولا تسجيله لهدف باريس الثالث بالخطأ في الدقيقة 76.

بهذا الهدف صار ليرولا أول بديل في تاريخ "الكلاسيك" بين باريس ومارسيليا يسجل هدفا عكسيا في مباراة رسمية.

وبتلك النتيجة يوسع باريس سان جيرمان الفارق إلى 19 نقطة، برصيد 68 نقطة في الصدارة.

بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 49 نقطة في المركز الثاني.

وصار باريس سان جيرمان بحاجة لـ 6 نقاط من آخر 8 جولات لحسم لقب الدوري رسميا دون النظر لحسابات التساوي وفارق الأهداف.

كذلك وصل باريس سان جيرمان إلى 26 مباراة بلا هزيمة في الدوري منذ بداية نفس الموسم، معادلا ثاني أفضل رقم له في موسم 1985-1986.

ويحتاج باريس لمباراتين حتى يكسر رقمه الأفضل، الذي هو ثاني أفضل رقم في تاريخ الدوري إجمالا، بـ 27 مباراة في موسم 2015-2016.

أما الرقم القياسي في الدوري فهو ملك لنانت في موسم 1994-1995، برصيد 32 مباراة.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي مارسيليا
نرشح لكم
قائمة إنجلترا - استدعاء جيبس وايت بدلا من بالمر فريسته المفضلة.. إنتر يفوز على أتالانتا ويبتعد بصدارة الدوري أموريم: سنبدأ من الصفر بعد فترة التوقف.. وكان بإمكاننا أن نكون أفضل ضد ليستر السلسلة الإيجابية مستمرة.. مانشستر يونايتد يتخطى ليستر بثلاثية استغل تعثر بايرن أخيرا.. ليفركوزن يتغلب على شتوتجارت في الـ+90 بعد ثلاثية فيورنتينا.. يوفنتوس: سنتجاوز هذه الفترة السيئة رفقة موتا إيزاك: لقب كأس الرابطة مجرد بداية دان بيرن: لدي شعور غريب.. ولا أريد أن أخلد للنوم
أخر الأخبار
قائمة إنجلترا - استدعاء جيبس وايت بدلا من بالمر ساعة | الدوري الإنجليزي
رغم نهاية السلسلة الملعونة.. باريس يهزم مارسيليا في "الكلاسيك" ويقترب من الحسم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
من المرحاض لخداع الجميع.. تسديدة بنتايك بين العلم و"الشوطة الباكاتي" 2 ساعة | الكرة المصرية
بحضور فينيسيوس.. فلامنجو يتوج بلقب بطولة كاريوكا 2 ساعة | أمريكا
ساسي: إذا كنت مكان بنشرقي لن أنضم لـ الأهلي.. وأحب الزمالك كثيرا 2 ساعة | الدوري المصري
باملاك تيسيما حكما لإياب مباراة الزمالك وستيلينبوش 2 ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - الأهلي يقلب الطاولة وينتصر على الزمالك في أولى مواجهات نصف نهائي الدوري 3 ساعة | كرة طائرة
فليك: نحن لا نستسلم أبدا.. وفخور بعقلية فريقي 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة