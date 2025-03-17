من المرحاض لخداع الجميع.. تسديدة بنتايك بين العلم و"الشوطة الباكاتي"

لمن كان يستمع للمباريات قديما، يتذكر مقولة المعلق الراحل محمود بكر "شوطة باكاتي" عندما كان يسدد أي لاعب كرة سيئة كناية عن عدم قدرة المدافعين على التسديد بما أنها ليست مهمتهم الأساسية.

محمود بنتايك النادي : الزمالك الزمالك

وسجل محمود بنتايك الظهير الأيسر لـ الزمالك هدفا رائعا في شباك سموحة.

وقرر بنتايك أن يتبع العلم في التسديد ليخدع المشاهدين والمحللين وحارس المرمى قبل أي أحد، كيف حدث ذلك؟ سنوضح لاحقا.

الزاوية الخلفية

شاهد الزاوية الخلفية لهدف الظهير المغربي وتابع ما حدث، وعندما تكتشفه ستعرف لاحقا دور العلم والخداع.

PES 2013

ماذا إذا عدت بذاكرتك للخلف قليلا، في الواقع منذ 2012 نظرا لأن اللعبة الشهيرة انطلقت عام 2012.

وقتها عندما تلعب وتأتي ركلة حرة مباشرة لـ كريستيانو رونالدو تعرف أن الأمر انتهى حتى إذا سددها في زاوية حارس المرمى.

مثل أي شخص تسائلت كيف يحدث الأمر؟ لماذا وتبدو للوهلة الأولى سهلة، لكن هنا الخداع.

عندما أدركت أن هناك مهارة في اللعبة تسمى Knuckle shot بالتأكيد حاولت أن تتعلمها لإتقانها عندما رأيت كيف ينخفض ارتفاع الكرة مع تغيير في اتجاها بشكل طفيف، وهنا بحثت عن الأمر.

لمن هم أصغر سنا

حاليا تعتبر التسديدة المقوسة أو الـFinesse Shot هي الأشهر في ألعاب الفيديو خاصة فيفا أو FC وتختصر بتسديدة R2.

وتحاول أن تتعلم التوقيتات المناسبة لاستخدامها في اللعبة وإحراز الأهداف.

وبهذا القياس تأتي مهارة الـ Knuckle Shot.

ما هي Knuckle Shot؟

يعتبر هذا الأسلوب في التسديد من أصعب الكرات على حراس المرمى، لماذا؟

يرى حراس المرمى أن الكرة تذهب في زاوية معينة ويستعد بالفعل للانقضاض عليها، لكن بشكل مفاجئ تغير اتجاهها ويصعب إيقافها.

وأيضا حارس المرمى لا يعرف متى سينخفض ارتفاع الكرة لتذهب إلى الزاوية المحددة لها، لأنها تذهب في مسار بتعرج خفيف وبشكل مفاجئ يتغير ارتفاعهها وتسقط في المرمى وبالتالي يتريث حتى يأخذ أي رد فعل، لكن يكون الوقت قد فات وتسقط الكرة في المرمى.

كيفية تسديدها؟

ينصح الفنلندي يولتر الـ "فريستايلر" Freestyler في كرة القدم أن تكون الكرة في موضع ثبات لتسهيل تسديدها بأسلوب الـknuckle shot، وفي حال حركة الكرة يكون التسديد بهذا الأسلوب أصعب.

أهم ما نصح به يولتر أن يكون الجسم مستقيما أو مائلا قليلا إلى الأمام دون أن يميل إلى الخلف أبدا.

ويعد الوضع المستقيم ضروريا للحفاظ على السيطرة وتقليل دوران الكرة، لأن في هذا الأسلوب لا يكون التركيز على دوران الكرة، بل في تغيير ارتفاع الكرة بشكل مفاجئ.

وعلى اللاعب ضرب الكرة في المنتصف لكن قليلا نحو النصف السفلي، الهدف من نقطة التلامس هذه هو تقليل دورانها وإبقائها أسفل العارضة.

الجزء الذي يسدد منه اللاعب بقدمه لا يقل أهمية، فيجب أن يكون في المنطقة الواقعة بين مشط القدم ومنتصف مفصل الكاحل، هذا هو المكان الذي ينحني فيه الجزء الداخلي من القدم، ويبقى الكاحل ثابتا أثناء وبعد التلامس.

بعد ملامسة الكرة، يستمر الجسم في اتجاه الضربة لخطوة أو خطوتين، ومع ذلك من الضروري الحد من الحركة الأمامية، تستمر القدم الراكلة للخارج قليلا، ولكن على اللاعب محاولة منع ساقه من المتابعة الكاملة، ستؤدي المتابعة الكاملة إلى ارتفاع الكرة عاليا أكثر من اللازم وبالتالي تبعد المرمى.

ويشير يولتر والعديد من الخبراء أن هذا الأسلوب يستغرق ما يصل إلى العام من أجل إتقانها.

دور العلم

تقول كارولين كوهين طالبة دكتوراه في مختبر الهيدرودناميكا عام 2012 لموقع ساينس ديلي: "قررنا دراسة كرة المفصل Knuckle Shot لأن فيزياء الرياضة مجال حديث وهناك العديد من الاكتشافات التي تنتظرنا".

وأضافت "وضعنا خرزة في خزان ماء واكتشفنا أنها ترسم خطا متعرجا أي في خط مستقيم ستتغير ارتفاعها".

وأنهت "لم نكن لنراهن على حدوث هذا قبل أن نجربه، كان من المثير رؤيته من خلال إجراء تجربة بسيطة".

هاجس بيرلو

أشهر من استخدم هذا الأسلوب في التسديد هو جونينيو وسجل العديد من الركلات الثابتة بهذا الأسلوب.

أعجب به أندريا بيرلو كثيرا، ولهذا يقول في كتابه: "جونينيو جعل الكرة تفعل أشياء غير عادية، إذ كان يحرك جسده بشكل غريب ثم ينطلق ويسجل ولم يخطئ أبدا".

وأكمل "أدركت أن هذا الأمر ليس بالصدفة، ثم شاهدت أهدافه حتى فهمت جيدا، لم يكن اكتشافا فوريا، بل تطلب الصبر، استطعت أن ألاحظه يضرب الكرة بطريقة غير عادية".

وشدد "عندما فهمت الطريقة، خرجت إلى التدريب وحاولت تقليده، لكن دون جدوى، وكانت تذهب الكرة إلى السماء".

وواصل "في أغلب الاحيان كانت الكرة تتجاوز الكرة سياج ميلانيلو -مركز تدريبات ميلان- وكنت أكذب على الجماهير في الخارج متظاهرا بأنني فعلت ذلك عمدا وأقول لهم بإنني قدمت لهم هدية".

وأكد "استمرت الأخطاء لعدة أيام، وبدأ المسؤول عن المهمات في الانزعاج بسبب إرهاقه لكثرة الكرات الضائعة التي يجب أن يعيدها".

وأتم "اكتشفت أمر جونينيو أخيرا أثناء وجودي في المرحاض لأنه كان هاجسا بالنسبة لي، أدركت أن جونينيو يركل الكرة بـ3 أصابع وليس القدم كلها، وعندما ذهبت للتدريبات جربت الأمر ونجحت بعد وقت طويل".

نهاية، بالتأكيد بنتايك لم يسدد بهذه الطريقة بالصدفة، لكن بالتدريب المستمر والمثابرة واتباع الأساليب العلمية للتطور، وبالتالي حصل على مدح الجميع.